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        Bakan Şimşek: Enflasyonu tek hanelere düşürmek için bütün politika araçlarını kullanacağız (2)

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 20:18
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        Bakan Şimşek: Enflasyonu tek hanelere düşürmek için bütün politika araçlarını kullanacağız (2)
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        BELEDİYE BAŞKANLARI, STK TEMSİLCİLERİ VE İŞ İNSANLARIYLA TOPLANTI DÜZENLEDİ

        Bir dizi açılış ve temaslarda bulunmak üzere Batman´a gelen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı Organize Sanayi Bölgesi'nde bir firmaya ait ArGe merkezinin açılış programının ardından, AK Parti İl teşkilatı ve valiliği ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Bakan Şimşek, Vali Ekrem Canalp ile toplantı düzenledi. Kentte bir otelin açılış programına da katılan Bakan Şimşek, daha sonra Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) yerleşkesinde bulunan Kristal Parkta Belediye Başkanları, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilcileri ve iş insanlarıyla toplantılar düzenledi. Basına kapalı yapılan toplantılar ile program sona erdi. (DHA)Selim KAYA-Bayram AYHAN/ BATMAN, (DHA)FOTOGRAFLI DHA-Politika Türkiye-Batman Selim KAYA, Bayram AYHAN

        2023-08-11 20:17:50

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