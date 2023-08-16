Hayatı bir ipin ucunda; günde en az 2 bin lira kazanıyor

Arif ARSLAN/BATMAN, (DHA)BATMAN´da, dağcılık eğitimi alan Enes Taniş (26), 3 yıldır plaza, otel, hastane, iş merkezi gibi yüksek katlı binaların camlarını siliyor, dış cephe onarımlarını gerçekleştiriyor. Metrelerce yükseklikten düşme riskine rağmen işini severek yaptığını belirten Taniş, Batman´ın yanı sıra ihtiyaç duyulması halinde başka şehirlere de gittiğini ifade ederek, "Şu ana kadar çalıştığım en yüksek yapı 318 metre yükseklikteki Çanakkale Köprüsü. Hem dağcılık eğitimini aldık hem de yapılardaki onarım işlerini de yapabiliyoruz. Batı bölgesinde günlük yevmiyemiz 2 bin 5003 bin 500 TL civarında. Fakat Batman´da yevmiyelerimiz biraz daha uygun, 2 bin TL" dedi.

Batman´da yaşayan ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Enes Taniş, iple erişim teknisyeni olan kuzeninin yaptığı mesleğe ilgi duyarak Ankara´da ve İstanbul´da özel kurslarda 3 yıl önce dağcılık ve iple erişim teknisyenliği üzerine eğitim aldı. Taniş, daha sonra plaza, otel, hastane, iş merkezi gibi yüksek katlı yapıların camlarını silmeye ve dış cephe onarımlarını yapmaya başladı. Metrelerce yükseklikten düşme riskine ve 40 derecenin üzerindeki sıcağa rağmen mesleğini severek yaptığını belirten Taniş, ihtiyaç olması halinde Batman´ın dışında başka şehirlerde çalıştığını söyledi. Taniş, günlük kazancının Batı illerinde 2 bin 500 ile 3 bin 500 lira arasında, Batman´da ise 2 bin lira olduğunu söyledi.

`ÇANAKKALE KÖPRÜSÜNÜN MONTAJ İŞLERİNDE DE ÇALIŞTIM´

Enes Taniş, mesleğini severek yaptığını ifade ederek, "318 metre yükseklikteki Çanakkale Köprüsü´nün montaj işlerinde de çalıştım. Çok riskli bir mesleğimiz var ama mesleğimi severek yapıyorum. Akkuyu Nükleer Santrali ve Ankara´da birçok resmi kurumun dış cephe temizlik çalışmalarında da görev aldım. Dışarıdan bakıldığında çok riskli bir mesleğimiz var. Gerçekten de öyle ama bize artık normal geliyor. Ankara´da dağcılık eğitimi aldım. Türkiye genelinde bu işi yapan en fazla 1500 kişi ya var ya da yok. Ekmeğimi böyle kazanıyorum. Kullandığımız malzemeler birçok testten geçiyor. Biz de bu malzemelere güveniyoruz. Kendimizi sarkıttığımız ip, 3,5 tonluk ağırlıkta bile kopmuyor. Sadece temizlik görevlisi gibiymişiz gibi görünüyoruz ama öyle değil. Hem dağcılık eğitimini aldık hem de yapılardaki onarım işlerini de yapabiliyoruz. Aslında üç dört mesleği aynı anda yapıyoruz. Yüksek yapılarda cam silmenin yanı sıra fabrika montajları, dış cephe giydirme ve kaya düşürme işlerde de görev alıyoruz. Batı bölgesinde günlük yevmiyemiz 2 bin 500 ile 3 bin 500 TL civarında. Fakat Batman´da yevmiyelerimiz biraz daha uygun, 2 bin TL. Daha önceleri yüksek yapılar vinç sistemiyle temizlik yapıyordu ama artan maliyetler nedeniyle bina sahipleri ve işletmeler bizi tercih ediyor" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Batman Arif ARSLAN

2023-08-16 11:52:48