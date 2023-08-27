AK Partili Yavuz: Özel sektör ayakta, kapanan fabrika gördünüz mü?

Bayram AYHAN/ BATMAN, (DHA)AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, "Özel sektör ayakta. Kapanan fabrika gördünüz mü? Duydunuz mu? Allah için soruyorum yani. Herkes yeni bir fabrika eklemeye çalışıyor" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz `2023 şehir buluşmaları´ programı kapsamında Batman'a gelerek bir dizi temaslarda bulundu. TPAO yerleşkesi içinde bulunan Kristal Parkta düzenlenen programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür ve partililer katıldı. Burada konuşma yapan Ali İhsan Yavuz, başkanlık sisteminin AK Parti döneminin en önemli icraatlarından biri olduğunu ifade ederek, "AK Parti döneminin, Cumhur İttifakının, bu ülkeye kazandırdığı en büyük iş nedir diye sorarlarsa, ben başkanlık sistemi diyorum her zaman. En büyüklerinden biri budur. Neden? Parlamenter sistem devamlı kriz üretiyor, kaos üretiyor, kargaşa üretiyordu. Parlamenter sistemin dünyada doğru düzgün işlediği bir yer yok" dedi.

'EĞER BU GİDİŞLERİ DEVAM EDERSE 2024 SEÇİMLERİNDE DE VERİ AKTARAMAYACAKLAR'

Cumhuriyet Halk Partisi´nin veri girişini yapamadığını ifade eden Yavuz, "Bence Cumhuriyet Halk Partisi, bir parti olma vasfını kaybetmiştir. Hatta Cumhuriyet Halk Partisi'nin adının Cumhuriyet Halk Partisi olmamalıdır diye düşünüyorum. Çünkü ne cumhurdan ne de halktan yana hiçbir şeyi kalmamıştır. Partisi de gitmiştir. Şimdi o gece kimden beklenir sürecin yorumlanması, sonuçların alınması, seçim işlerinden beklenir. Gördüğünüz 6 parti de daha ötesinde bilmem kaç tane o masanın aktörü. Hepsinin işi sandığa veri girmek, nerede veri? Eğer bu gidişleri devam ederse 2024 seçimlerinde de veri aktaramayacaklar. Hatta 2028'de sistem kuramayacaklar ve işletemeyecekler" diye konuştu.

'DEPREMİN MALİYETİ 104 MİLYAR DOLAR'

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat´taki depremlerin sürecinin hafife alınmaması gerektiğini ifade eden Yavuz, "Bir pandemi süreci, ardından Ukrayna, ardından deprem. Ya depremi sakın küçümsemeyin. 104 milyar dolardan bahsediyoruz. 104 milyar dolar bir külfetin bir anda yük olarak geldiğini düşünün. Maliye politikalarını yürüten arkadaşlarımızla, bakanlarımızla bir aradaydık. Ben çok ümitvarım. Evet şöyle 1 yıllık bir zor sürecimizin olabileceğini ben de öngörüyorum. Tek haneli rakamlara enflasyonun yeniden ineceğini, yeniden faizlerin düşüş trendi içine gireceğini ve Türkiye'de bu yatırımların, kredi imkanlarının ve diğer imkanların eskiden geldiğimiz noktadan da öteye geçilebileceğini ben de anlıyorum açıkçası. Özel sektör ayakta. Kapanan fabrika gördünüz mü? Duydunuz mu? Allah için soruyorum yani. Herkes yeni bir fabrika eklemeye çalışıyor" dedi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Batman Bayram AYHAN

2023-08-27 21:33:14