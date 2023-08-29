Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Mezarlıkta poşete sarılı yeni doğmuş bebek cesedi bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 13:42 Güncelleme: 29.08.2023 - 13:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mezarlıkta poşete sarılı yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bayram AYHAN/BATMAN, (DHA)BATMAN´da mezarlıkta poşete sarılı, yeni doğmuş bebek cesedi bulundu.

        Çamlıtepe Mahallesi'ndeki Tilmerç Mezarlığı´nda sabah saatlerinde mezarlık görevlisi, poşete sarılarak atılmış, yeni doğmuş erkek bebek cesediyle karşılaştı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bebeğin cesedi, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nin morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Batman Bayram AYHAN

        2023-08-29 13:41:31

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Batman Üniversitesinde, İl Emniyet Müdürlüğünden bilgilendirme standı
        Batman Üniversitesinde, İl Emniyet Müdürlüğünden bilgilendirme standı
        Batman'da mezarlıkta bebek cesedi bulundu
        Batman'da mezarlıkta bebek cesedi bulundu
        Batman Valiliği dolandırıcılara karşı uyardı
        Batman Valiliği dolandırıcılara karşı uyardı
        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu, Halk Eğitimi Merkezi'ni ziyaret ett...
        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu, Halk Eğitimi Merkezi'ni ziyaret ett...
        AK Partili Yavuz: Özel sektör ayakta, kapanan fabrika gördünüz mü?
        AK Partili Yavuz: Özel sektör ayakta, kapanan fabrika gördünüz mü?
        AK Parti'li Yavuz Batman'da "Şehir Buluşmaları" programında konuştu:
        AK Parti'li Yavuz Batman'da "Şehir Buluşmaları" programında konuştu: