Bayram AYHAN/BATMAN, (DHA)BATMAN´da mezarlıkta poşete sarılı, yeni doğmuş bebek cesedi bulundu.

Çamlıtepe Mahallesi'ndeki Tilmerç Mezarlığı´nda sabah saatlerinde mezarlık görevlisi, poşete sarılarak atılmış, yeni doğmuş erkek bebek cesediyle karşılaştı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bebeğin cesedi, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nin morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Batman Bayram AYHAN

2023-08-29 13:41:31