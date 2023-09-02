Arif ARSLAN/BATMAN, (DHA)BATMAN´da yol kenarında park halinde bulunan beton mikserine çarpan otomobilin sürücüsü, yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde TPAO Bulvarı´nda meydana geldi. E.A.'nın kullandığı 06 BB 3793 plakalı otomobil, Esentepe köprülü kavşağı çıkışında arıza yapınca şoförü tarafından yol kenarına park edilen beton mikserine çarptı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan E.A., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. E.A.´nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Batman Arif ARSLAN

2023-09-02 13:00:22