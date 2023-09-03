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        El freni çekilmeyen traktörün ezdiği Efe, öldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 15:28 Güncelleme: 03.09.2023 - 15:29
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        El freni çekilmeyen traktörün ezdiği Efe, öldü
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        Arif ARSLAN/BATMAN,(DHA)-BATMAN'ın Kozluk ilçesinde el freni çekilmeyen traktörün altında kalan Efe Kaçar (16), hayatını kaybetti.

        Kaza, dün akşam saatlerinde Samanyolu köyünde meydana geldi. İddiaya göre; el freni çekilmeyen traktör, hareket edince önündeki Efe Kaçar'a çarptı. Kaçar, olay yerinde hayatını kaybetti. Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgunda yapılan otopsinin ardından Kaçar'ın cenazesi, bugün köyünde toprağa verildi. Soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Batman Arif ARSLAN

        2023-09-03 15:27:02

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