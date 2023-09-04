Teslim olan terörist: Anlatılanlarla dağdaki yaşam bağdaşmıyor

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerince PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren örgüt mensuplarının teslim olmaları amacıyla çalışmalar sürüyor. Batman Valiliği, terör örgütüne katılanlar ve aileleriyle birlikte sürdürülen bilgilendirme, önleme ve ikna çalışmaları sonucunda 2003´te Batman´dan terör örgütüne katılan ve hakkında `Silahlı terör örgütüne üye olma´ suçundan arama kaydı bulunan erkek örgüt mensubunun 30 Ağustos'ta Habur Sınır Kapısı´na gelerek güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu. Açıklamada, 2023´te Batman Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda ikna edilip teslim olması sağlanan örgüt mensubu sayısının 8´e ulaştığı kaydedildi.

`ÖRGÜTTEN KAÇMAK İSTEYENLER KORKMASIN´

Açıklamada, teslim olan teröristle yapılan görüşmeye de yer verilerek, şöyle denildi: