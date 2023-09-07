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        Esnaf birleşti; alınan protez bacaklarla Arin ve Ayda kardeşler yürümeye başladı

        BATMAN´daengelliolarak doğan ve ikisinin de sağ bacakları 1,5 yaşında kesilen Arin (6) ve Ayda (3) Akdoğan kardeşler, kentte ihtiyaç sahipleri için birbiriyle sürekli iletişim halinde olan çeşitli sektörlerden esnaf grubunun topladığı yardımlarla alınan protez bacaklarla, yürümeye başladı. Anneleri Şükran Akdoğan (27), kızlarının artık sokakta koşabildiğini ve okula rahatlıkla gidebileceklerini söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 11:44 Güncelleme: 07.09.2023 - 11:45
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        Esnaf birleşti; alınan protez bacaklarla Arin ve Ayda kardeşler yürümeye başladı
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        Batman´da Mehmet (28) ve Şükran Akdoğan çiftinin kızları 6 yaşındaki Arin, sağ bacağı diğerinden kısa, içe dönük ve 2 parmaklı doğdu. Götürdükleri doktorlar bacağın kesilmesi gerektiğini söyledi. 1,5 yaşına gelince Arin'in sağ bacağı kesildi. Çiftin 3 yıl önce dünyaya gelen kızları Ayda da ablası gibi sağ bacağından engelli doğdu. Ayda'nın bacağı da 1,5 yaşında kesildi. Doktorların protez bacak önerdiği çift, maddi imkanları olmadığı için alamadı. Kentte ihtiyaç sahipleri için birbiriyle sürekli iletişim halinde olan çeşitli sektörlerden bir grup esnaf, ailenin ve kızların durumunu görünce çevrelerinden ve sosyal medyadan düzenledikleri yardım kampanyasıyla protez bacaklar için gerekli parayı topladı. Yaklaşık 3 ay önce toplanan yardımlarla alınan protez bacaklarla Arin ve Ayda kardeşler, kendi başlarına yürümeye, koşmaya ve sokakta arkadaşlarıyla oyun oynamaya başladı. Çocuklar özellikle sokakta arkadaşlarıyla oynarken büyük mutluluk yaşıyor, anneleri Şükran Akdoğan da çocuklarının elini tutarak yürümenin. 

        `KIZIMIN KOŞARAK YANIMA GELİP SARILMASI ÇOK MUTLU EDİYOR´

        Şükran Akdoğan, her iki çocuğunun da engelli doğduğunu ve başvurdukları doktorların ayaklarının kesilmesi konusunda hemfikir olduklarını belirterek, "Her iki kızımın da bir bacağı diğerinden kısa, 2 parmaklı ve içe dönüktü. Doktorlar kesilmesi gerektiğini söyledi. Protez bacak önerdiler. Maddi durumumuz hiçbir şekilde yoktu. Protez fiyatlarını sormaya giderken Mirkan Bey'le tanıştık. Allah razı olsun o ve diğer hayırseverlerden. Çevrelerinden ve sosyal medyadan kampanya başlattılar. Her 2 çocuğum için 35 bin TL ödediler. Çocuklarım şimdi sağlıklı bir şekilde yürümeye başladılar çok şükür. Çocuklarımın arkadaşlarıyla artık oynayabilmesi, koşabilmesi bizi çok mutlu ediyor. Şimdi büyüğü artık ana sınıfına başlayacak. Protezi ayağında. Çok şükür birlikte gidip, geleceğiz. Biz dışarı çıkarken sürekli bebek arabasını kullanmak zorunda kalıyorduk ama protezine kavuştuktan sonra rahat şekilde el ele tutuşup markete, parka gidebiliyoruz. Şimdi okula başlayacak, rahatlıkla gidebileceğiz inşallah. Eğer protezler yapılmasaydı her iki çocuğum da sürekli emekleyerek yürüyeceklerdi. Kızımın koşarak yanıma gelip beni öpmesi, bana sarılması, o yürüyüşünü görmek çok mutlu ediyor bizi. Ayda protezi yapıldıktan sonra hemen uyum sağladı, çocukların içine karıştı. Şimdi koşarak çocukların yanına gidebiliyor olması, onlarla top oynaması beni çok çok mutlu ediyor" diye konuştu.  

        `BİZLERİ EN DERİNDEN ETKİLEYEN AYDA VE ARİN KARDEŞLER OLDU´

        Kentte çiğ köftecilik yapan ve diğer esnaf arkadaşlarıyla çeşitli yardımlar toplayan Mirkan Yıldız (28), ise kendilerini en derinden etkileyen olayın Ayda  ve Arin kardeşler olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

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