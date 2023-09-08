25 yılda 7 bin 100 parça topladı, Guinnes´e başvuru için 3 bin parça kaldı BATMAN´da4çocuk babası Ahmet Çelik (38), anneannesinden kalan eşyaları toplayarak merak saldığı koleksiyonculukta, 25 yılda gezdiği yerlerden, aralarında antikalar ve fosillerin de bulunduğu 7 bin 100 parça topladı. Eşyaları müze haline getirdiği kafede sergileyen Çelik, 10 bin 100 parçaya ulaşması halinde Guinnes´ten `Dünyanın en geniş kapsamlı sivil müzesi´ ünvanını alacağını ifade etti.

Batman´da 25 yıl önce vefat eden anneannesinden kalan eski eşyaları atmaya kıyamayan 4 çocuk babası Ahmet Çelik, zamanla koleksiyonculuğa merak saldı. Türkiye´de gezdiği birçok yerde gördüğü eski eşyaları toplamaya başlayan ve bugüne kadar içinde eski paralar, resimler, eski cep telefonları, radyolar, fosiller, mutfak eşyaları olan 7 bin 100 parça toplayan Çelik, bunları işlettiği kafesinde sergilemeye başladı. 50 ile 1200 yıllık olan eşyaları gören müşterilerin geçmişle gelecek arasında bağ kurduğunu söyleyen Çelik, dünyanın en geniş kapsamlı sivil müzesi ünvanını alarak Guinnes Rekorlar Kitabı´na girmek için başvurduğunu ancak kendisine 10 bin 100 parça gerektiğinin söylendiğini ifade etti. Çelik, geriye kalan 3 bin parçayı alarak Guinnes Rekorlar Kitabı´na gireceğini söyledi.

`GEÇMİŞ İLE GELECEK ARASINDA KÖPRÜ KURMAYA ÇALIŞIYORUZ´

Ahmet Çelik, kendisi 13 yaşındayken vefat eden ve çok sevdiği anneannesinden kalan eşyaları atmaya kıyamadığını belirterek, "Ondan sonra antika merakım gün gün büyüdü. İlk etapta kendi mahallemden topladığım, bir süre sonra da ilçelerde benim bulmuş olduğum ürünler vardı. Artık araba ile gidip getirmeler oldu. Şehir şehir gezerek o şehre ait parçaları koleksiyonuma eklemek istedim. Neredeyse 81 ili gezdim. Gittiğim yerlerden mutlaka içinden o şehre ait 10-15 tane parça alıp, koleksiyonuma ekledim. İçeride bulunan antikaların yaşları 50 ile 1200 arasındadır. Aralarında 1200 yaşında mercan fosili de var. Bunlar kıymetli eserlerdir. Bugün toplamında 7 bin 100 civarında antika parça, eser var içerde. Ürünleri kafemde sergiliyorum. Buraya misafirlerimiz, benim gibi eskiye, geçmişe merakı olan, sevgisi olan dostlar, sanatseverler geliyorlar. Hem kahvesini, çayını içebiliyorlar hem de geçmişe bir yolculuk yapabiliyorlar. Bu onları mutlu ediyor. Bir nevi geçmiş ile gelecek arasında bir köprü kurmaya çalışıyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. Çünkü onların yaşamış olduğu o mutluluğa şahit oluyoruz. Bu da bana biraz haz veriyor" diye konuştu.

`ÜNVANI ALMAK İSTİYORUM´

10 bin 100 parçaya ulaşması halinde Guinnes´ten `Dünyanın en geniş kapsamlı sivil müzesi´ ünvanını alacağını ifade eden Çelik, şöyle dedi: