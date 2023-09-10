Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, sağlık sorunları nedeniyle Batman Petrolspor´dan ayrıldı

Geçen sezon 2´nci Lig´deyken küme düşen ve yeni sezonda 3´üncü Lig 2´nci Grup´ta mücadele edecek olan Batman Petrolspor, geçmiş yıllarda Süper Lig'de birçok takım çalıştıran 64 yaşındaki Mustafa Reşit Akçay ile Temmuz ayında sözleşme imzalamıştı. Batman Petrolspor´dan yapılan açıklamada ciddi sağlık sorunları yaşayan Akçay ile karşılıklı olarak sözleşmenin sonlandırıldığı ifade edildi.

Yapılan açıklamada, "Mustafa Reşit Akçay'ın ikinci kamp döneminin sonunda yaşadığı ve devam eden ciddi sağlık sorunları nedeniyle sözleşme karşılıklı olarak sonlandırmıştır. Söz konusu karar, Mustafa Reşit Akçay hocamızın sağlık durumu ve kulübümüzün çıkarları göz önünde bulundurularak alınan bir karardır. Kulüp olarak, Mustafa Reşit Akçay'a verdiği emek ve katkılardan dolayı teşekkür eder, geçmiş olsun dileklerimizi ileterek sağlığına kavuşmasını dileriz. Yönetim Kurulumuz en kısa sürede yeni teknik direktörümüzün belirlenmesi için çalışmalarına başlamıştır" denildi.

DHA-Spor Türkiye-Batman Arif ARSLAN

2023-09-10 16:30:10