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        Batman Petrolspor'un yeni teknik direktörü Mesut Toros oldu

        Sağlık sorunlarınedeniyle Batman Petrolspor'dan ayrılan Mustafa Reşit Akçay'ın yerine Mesut Toros getirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 13:54 Güncelleme: 12.09.2023 - 13:55
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        Batman Petrolspor'un yeni teknik direktörü Mesut Toros oldu
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        TFF 3´üncü Lig 2´nci Grup ekibi Batman Petrolspor´da Temmuz ayında 1+1 yıllık sözleşme imzalayan 64 yaşındaki teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrıldı. Takımın yeni teknik direktörü Mesut Toros oldu. Batman´a gelen teknik adamla bir yıllık anlaşma sağlandı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Mesut Toros ile bir yıllık anlaşmıştır. Anlaşmanın Mesut Toros'a ve kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz" denildi.

        1997-1998 futbol sezonunda Batman Petrolspor forması giyen Toros, geçen sezon 2´nci Lig ekiplerinden Nazilli Belediyespor´u kısa bir dönem çalıştırmıştı. Toros daha önce Fethiye, 24 Erzincanspor, Amedspor ve Karşıyaka futbol kulüplerini de çalıştırmıştı.

        DHA-Spor Türkiye-Batman Arif ARSLAN

        2023-09-12 13:53:25

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