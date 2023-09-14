Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Prof. Dr. Aziz Sancar: Google, hangi motivasyonla Nobel´e uzanan bir yolculuğa çıktığımı yazmaz

        NOBELÖdülüalan ilk Türk Bilim İnsanı Prof. Dr. Aziz Sancar, "İsmimi Google'a yazdığınızda Nobel ödülü alan ilk Türk bilim insanı olduğumu okuyacaksınız. Biraz daha merak edip okumaya devam ederseniz bilimsel çalışmalarımı ve kariyerimi göreceksiniz. Ama Google'ın yazmadığı şeyler de var. Google, Mardin'in Savur ilçesindeki bir çocukken hangi motivasyonlarla Nobel'e uzanan bir yolculuğa çıktığımı yazmaz. Çünkü o motivasyon genlerimizde, tarihi mirasımızda, kültürel kodlarımızda var. Eğer bizi bugüne getiren düne dönebilirsek, yarınınızı da öngörebilir ve geleceğe yönelik projeksiyonlarımızı daha sağlam yapabiliriz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 21:11 Güncelleme: 14.09.2023 - 21:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Prof. Dr. Aziz Sancar: Google, hangi motivasyonla Nobel´e uzanan bir yolculuğa çıktığımı yazmaz
        ABONE OL
        ABONE OL

        Batman Üniversitesi tarafından `kırsal ve bölgesel kalkınmada üniversitenin rolü´ temalı öğrenci buluşması gerçekleştirildi. Merkez kampus konferans salonundaki programa Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Gaziantep İslami Bilim ve Teknolojiler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şeyhmus Demir, il protokolü ile öğrenciler katıldı. Programa Nobel ödüllü fizikçi Aziz Sancar ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, online olarak katılarak konuşma yaptı. Programa katılan öğrencilere, Aziz Sancar'ın hayatını anlatan kitap hediye edildi.

        `GOOGLE'UN YAZMADIĞI ŞEYLER DE VAR'

        Programda konuşan Prof. Dr. Aziz Sancar, arama motorlarında kendisi hakkında birçok bilginin olduğunu, ancak hangi motivasyonla Nobel´e uzandığı bilgisinin olmadığını belirterek, "İsmimi Google'a yazdığınızda Nobel ödülü alan ilk Türk bilim insanı olduğumu okuyacaksınız. Biraz daha merak edip okumaya devam ederseniz bilimsel çalışmalarımı ve kariyerimi göreceksiniz. Ama Google'ın yazmadığı şeyler de var. Ben müsaadenizle sizlere onları anlatmak istiyorum. Google, Mardin'in Savur ilçesindeki bir çocukken hangi motivasyonlarla Nobel'e uzanan bir yolculuğa çıktığımı yazmaz. Çünkü o motivasyon genlerimizde, tarihi mirasımızda, kültürel kodlarımızda var. Eğer bizi bugüne getiren düne dönebilirsek, yarınınızı da öngörebilir ve geleceğe yönelik projeksiyonlarımızı daha sağlam yapabiliriz. Bizler `benim manevi mirasım ilim ve akıldır´ diyen büyük kahraman Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu ülkenin çocuklarıyız. Bizler zamanın en büyük Ar-Ge´cisi, mucidi Fatih Sultan Mehmet'in torunlarıyız. Bizler ilk emri `oku´ olan bir dinin ahlakı ile sarmalanan insanlarız. `İlim Çin'de bile olsa gidip alın´ diyen bir geleneğin temsilcisiyiz. Soluduğumuz iklim, İbni Sina´ların, Ali Kuşçu´ların, Ömer Hayyam´ların iklimidir. Eğer bu iklimi solumayı bilirseniz sizlere neyin miras bırakıldığını anlarsınız. Sizi bugüne getiren dünün sorumluluğunu hissedersiniz. Geriye sadece başarılar için yola çıkmak kalacaktır" dedi. 

        `BAŞARININ SIRRI AZİM, İNANÇ VE ÇABA´

        Karşılaşılan zorluklar karşısında pes etmemek gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Aziz Sancar, başarının sırrının azim, inanç ve çaba olduğunu belriterek, şöyle dedi:

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İngiliz Bakan Habertürk'e konuştu
        İngiliz Bakan Habertürk'e konuştu
        "Gençleri arka bahçemiz olarak görmedik"
        "Gençleri arka bahçemiz olarak görmedik"
        ABD Genelkurmay Başkanı: Afganistan Savaşı kaybedildi
        ABD Genelkurmay Başkanı: Afganistan Savaşı kaybedildi
        Real Madrid'e şok: 3 futbolcu tutuklandı!
        Real Madrid'e şok: 3 futbolcu tutuklandı!
        Evinin yakının oluştu: Çapı 50 metre
        Evinin yakının oluştu: Çapı 50 metre
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Aboubakar şoku! Özel izin aldı
        Aboubakar şoku! Özel izin aldı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Rusya: Tüm 'ciddi' teklifleri değerlendirmeye hazırız
        Rusya: Tüm 'ciddi' teklifleri değerlendirmeye hazırız
        Baran'a Bulgaristan kancası!
        Baran'a Bulgaristan kancası!
        Kahreden tesadüf! İş kazası videosundan 2 gün sonra öldü
        Kahreden tesadüf! İş kazası videosundan 2 gün sonra öldü
        Wanda Nara'dan olay pozlar!
        Wanda Nara'dan olay pozlar!
        Tedavi olmayı reddediyor
        Tedavi olmayı reddediyor
        'Lucifer' için 7.5 yıla kadar hapis istemi! Hakimden 'Youtuber'a: Ben seni tanımıyorum!
        'Lucifer' için 7.5 yıla kadar hapis istemi! Hakimden 'Youtuber'a: Ben seni tanımıyorum!
        İşte İstanbul'da zemin sıvılaşma riski en yüksek 15 ilçe!
        İşte İstanbul'da zemin sıvılaşma riski en yüksek 15 ilçe!
        KKM 3 haftada 75 milyar TL eridi
        KKM 3 haftada 75 milyar TL eridi
        Ünlü oyuncu ameliyat oldu
        Ünlü oyuncu ameliyat oldu
        "OVP’deki büyümeyi iyimser bulduk"
        "OVP’deki büyümeyi iyimser bulduk"
        Özgür Özel: Adayım
        Özgür Özel: Adayım
        Üç yıl anlaşılamayan gizemli hastalığa ChatGPT'den teşhis
        Üç yıl anlaşılamayan gizemli hastalığa ChatGPT'den teşhis

        Benzer Haberler

        Batman'da "Kırsal ve Bölgesel Kalkınmada Üniversitelerin Rolü" konferansı y...
        Batman'da "Kırsal ve Bölgesel Kalkınmada Üniversitelerin Rolü" konferansı y...
        Batman'da "Mahalle Buluşmaları" programı düzenlendi
        Batman'da "Mahalle Buluşmaları" programı düzenlendi
        Batman Üniversitesi öğrencileri eğitimleri sanal gerçeklik gözlüğüyle pekiş...
        Batman Üniversitesi öğrencileri eğitimleri sanal gerçeklik gözlüğüyle pekiş...
        Beşiri'de emniyetten anaokulu öğrencilerine kırtasiye desteği
        Beşiri'de emniyetten anaokulu öğrencilerine kırtasiye desteği
        TIR'daki uyuşturucuyu 'İka' buldu
        TIR'daki uyuşturucuyu 'İka' buldu
        Batman'da 7 kilo 472 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Batman'da 7 kilo 472 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi