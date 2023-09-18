Batman'da suyu çekilen gölette yüzlerce balık öldü
BATMAN'ınBeşiri ilçesinde, kuraklık nedeniyle suyun 40 metre çekildiği gölette yüzlerce ölü balık kıyıya vurdu.
Giriş: 18.09.2023 - 12:25 Güncelleme: 18.09.2023 - 12:30
BATMAN'ınBeşiri ilçesinde, kuraklık nedeniyle suyun 40 metre çekildiği gölette yüzlerce ölü balık kıyıya vurdu.
Beşiri ilçesi Danalı köyündeki gölette, kuraklık nedeniyle suyun 40 metre çekilmesiyle yüzlerce ölü balık kıyıya vurdu. Balıkları görenler, durumu Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, numune alıp inceleme başlattı.