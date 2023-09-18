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        Düğünde husumetli aileler kavga etti: 6 yaralı

        BATMAN´ınBeşiri ilçesinde düğünde karşılaşan husumetli iki aile arasında çıkan taşlı, tekmeli, yumruklu ve silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 15:46 Güncelleme: 18.09.2023 - 15:50
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        Düğünde husumetli aileler kavga etti: 6 yaralı
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        BATMAN´ınBeşiri ilçesinde düğünde karşılaşan husumetli iki aile arasında çıkan taşlı, tekmeli, yumruklu ve silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Beşiri ilçesi İkiköprü beldesi Durucak köyü Çaykenarı mezrasında meydana geldi. Mezradaki bir düğünde karşılaşan husumetli iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek tekmeli, yumruklu ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada F.G. (21), K.G.(32), S.T. (39), E.T. (19) ve B.T. (32) taş, tekme ve yumruklarla yaralanırken, İ.T.(25) ise S.T.´nin (36) ateşlediği tabancadan çıkan kurşunla omzundan yaralandı. Kavgada 2 otomobilin camları da, atılan taşlardan zarar gördü. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Beşiri Devlet Hastanesi´ne, buradan da Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, S.T. gözaltına alındı. Olayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı.

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