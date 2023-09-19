Batman´da fıstık bahçelerinde hırsızlara karşı kameralı önlem

BATMANyöresinde 'yeşil altın' olarak bilinen fıstığın hasat döneminde, arazilerdeki güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı. Bazı üreticiler mahsulün çalınmaması için bahçelerde devriye atarken, bazıları ise kamera sistemi kurdu.

Batman Ovası´nda yaklaşık 120 bin dönümlük alanda üretilen, `yeşil altın´ olarak bilinen fıstık bahçelerinde hasat dönemi başladı. Olgunlaşan fıstıkların çalınmaması için üreticiler, güvenlik önlemlerini artırdı. Bazı fıstık üreticileri, evlerinde kurdukları kamera sistemiyle fıstık bahçelerini gece ve gündüz tuttukları nöbetlerle gözetlemeye başladı. Merkeze bağlı Çevrimova köyünde 10 dönüm fıstık bahçesi bulunan Mizbah Bingöl (60), "Maalesef hasat döneminde hırsızlık olayları arttı. Kimi üretici geceleri devriye atıp nöbet bekliyor, kimi de gündüzden tedbirini alıyor. Biliyorsunuz, fıstık değerli bir ürün. Yani bahçeden 10 kilo alsalar 2-3 bin lira para yapıyor. Komşu köy Yenipınar´da jandarma da devriye atıyor. Geçen sene hırsızlık olayları çok fazlaydı. Bu sene de birkaç tane vaka olduğunu duyduk. Şüpheli gördüğümüzde çevre köylerle birbirimize haber veriyoruz. Benim bahçemde kamera sistemi var, evde sürekli sistem açık ve ekrandan takip ediyorum" dedi.

`KAMERA SİSTEMİ KURDUM, RAHATLADIM´

Bahçesine kurduğu kamera sistem sayesinde hırsızlık vakasıyla karşılaşmadığını belirten Bingöl, "Uzak tarlaları olan vatandaşlar bu kamera sistemini kullanamıyor ama köyde tarlası olanlar bunu kolaylıkla yapabilir. En azından bahçeye giriş yollarını gözleyebilirler. Evde sürekli bu ekran açık oluyor, bazen çocuklar bazen ben takip ediyorum. Kaçırdığımız bir şey olursa da geri sarıp izliyoruz. Dört farklı açıdan kayıtları izleyebiliyoruz. Köyde hırsızlık vakaları oldu mu, Jandarma gelip bizim kameralardan kontrol ediyor. 3-4 senedir bu şekilde bahçemi kontrol ediyorum. Diğer üreticilerin zaten bahçeleri uzak olduğu için, nöbetle kontrol sağlıyorlar. Gündüz tarlada çalışıp akşam da nöbet tutuyorlar. Bu zor bir iş tabi. Artık kolay diyeceğimiz bir şey kalmadı. Fıstık değeri yüksek bir ürün olduğu için de hırsızlık vakaları da arttı. Bazı hırsızlar arabasını uzak yere park edip, köylü kılığında geliyor, torbasını doldurup gidiyor" diye konuştu.

`BATMAN´DA BU YIL FISTIK REKOLTESİ 11 BİN TON´

Batman Fıstık Üreticileri Birliği Başkanı Hıfzullah Akdaş da kentte bu yıl 11 bin ton rekolte beklediklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"2023 fıstık hasadımız başlayalı 15 gün oldu. İki hafta daha süreceğini düşünüyoruz. Bu seneki rekoltemizi 15 bin ton civarında bekliyorduk. Yalnız aşırı sıcakların yarattığı hastalıklardan dolayı maalesef fıstıkların yarısının içi boş. Yüzde 30´luk bir düşüş yaşadığımız için 11 bin ton civarı hasat bekliyoruz. Fıstık için pahalı ürün diyorlar ama değil. Fıstık yılın 12 ayında emek ve bakım isteyen, ilaçları, gübresi, işçiliği pahalı bir ürün. Bundan dolayı fıstığa verilen fiyat, hizmeti karşılamıyor. Kısmen satışlar başladı ve hala TMO´dan bir açıklama gelmediği için çiftçiler mağdur durumda. Çevre illerden gelen tüccarlar çiftçilerimizden ürün alıyor. Fıstığın kilosu 260-295 lira arasında değişiyor ama fıstığın değeri bu değil, daha yüksek fiyatlı olmalı. Batman genelinde yaklaşık 120 bin dönüm ekili fıstık alanı var ama biz sürekli çiftçilerimizi bilinçlendiriyoruz. Tarıma elverişli arazilerde Buğday ve mercimek gibi ürünleri fıstık arazilerine dönüştürmemeli diye uyarıda bulunuyoruz. Tarıma elverişli arazilerin fıstık yapılmasına karşıyız. Orman ağaçlandırma projesi altında daha çok kırsal yerlerde fıstık ekmelerini öneriyoruz. Yarın, bir gün buğday bulamayacak hale gelmemeliyiz. Şanlıurfa ve Gaziantep gibi Batman fıstığının da markalaşması için bir takım projelerimiz var. Biz de bu üründe markalaşma yolunda ilerleyeceğiz. Mevsimlik işçi olarak Batı ve Karadeniz bölgelerine fındık toplamaya giden vatandaşlarımız, 2-3 yıl içerisinde kendi memleketleri Batman´da evlerinin önünde çalışacaklar."