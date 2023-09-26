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        Eski kayınbiraderleri tarafından öldürüldü

        BATMAN´daeski kayınbiraderleri tarafından dövülüp silahla vurulan Şafi Bıçak (38), hayatını kaybetti. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 13:16 Güncelleme: 26.09.2023 - 13:20
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        Eski kayınbiraderleri tarafından öldürüldü
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        BATMAN´daeski kayınbiraderleri tarafından dövülüp silahla vurulan Şafi Bıçak (38), hayatını kaybetti. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Olay, öğle saatlerinde Gültepe Mahallesi´nde Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki otobüs durağında meydana geldi. Dini nikahla birlikte yaşadığı B.A. ile caddede yürüyen Şafi Bıçak, iddiaya göre eski eşinin kardeşleri İ.A. ve K.A.´nin saldırısına uğradı. Şüpheliler, dövdükleri Bıçak'ı tabancayla vurdu. Bıçak yere yığılırken, şüpheliler ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, Şafi Bıçak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Şafi Bıçak'ın cenazesi, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nin morguna götürüldü. Polis, polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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