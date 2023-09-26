Eşinin eski kayınbiraderleri tarafından öldürüldü (2)

ŞÜPHELİLERYAKALANDI

Batman´daŞafi Bıçak´ı dövdükten sonra tabanca ile ateş ederek öldüren şüpheliler, İ.A. ve A.K., İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince saklandıkları yerde yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin, Bıçak´ın dini nikahla birlikte yaşadığı eşi B.A.´nın eski kayınbiraderi olduğu belirlendi. B.A.'nın ise resmi nikahlı evli olduğu ve eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.