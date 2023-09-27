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        Batman´daki cinayette gözaltı sayısı 4´e çıktı

        BATMAN'dadini nikahla yaşadığı B.A.'nın, boşanma aşamasındaki eşinin kardeşleri tarafından öldürülen Şafi Bıçak (38) cinayetiyle ilgili 2 şüpheli daha yakalandı. Gözaltındaki 4 şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 17:50 Güncelleme: 27.09.2023 - 17:55
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        Batman´daki cinayette gözaltı sayısı 4´e çıktı
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        BATMAN'dadini nikahla yaşadığı B.A.'nın, boşanma aşamasındaki eşinin kardeşleri tarafından öldürülen Şafi Bıçak (38) cinayetiyle ilgili 2 şüpheli daha yakalandı. Gözaltındaki 4 şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

        Olay, dün öğle saatlerinde, Gültepe Mahallesi'nde, Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki otobüs durağında meydana geldi. Şafi Bıçak, dini nikahla birlikte yaşadığı B.A.'nın boşanma aşamasındaki eşinin kardeşleri İ.A. ve K.A.'nın saldırısına uğradı. Şüpheliler, dövdükleri Bıçak'ı tabancayla vurdu. Bıçak yere yığıldı, şüpheliler kaçtı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Şafi Bıçak'ın öldüğü belirlendi. Bıçak'ın cenazesi, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün şüpheliler İ.A. ve K.A.'yı saklandıkları yerde yakalayıp, gözaltına aldı. Yürütülen soruşturma kapsamında isimleri belirtilmeyen 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Yakınları tarafından teslim alınan Şafi Bıçak'ın cenazesi ise toprağa verildi.

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