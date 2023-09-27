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        Batman'da çatı katında çıkan yangında 6 daire kullanılmaz hale geldi

         BATMAN´ınBeşiriilçesinde 7 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ve Toplumsal Olaylara Müdahale Aracının (TOMA) çalışmasıyla söndürüldü. Yangında 6 daire kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 19:39 Güncelleme: 27.09.2023 - 19:40
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        Batman'da çatı katında çıkan yangında 6 daire kullanılmaz hale geldi
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         BATMAN´ınBeşiriilçesinde 7 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ve Toplumsal Olaylara Müdahale Aracının (TOMA) çalışmasıyla söndürüldü. Yangında 6 daire kullanılamaz hale geldi.

        Yangın, öğleden sonra Beşiri ilçesi, Bağdu Mahallesi´nde meydana geldi. Abdullah Gül Caddesi´ndeki 7 katlı bir binanın çatı katında, yenileme çalışması yapıldığı sırada yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, dairelere sıçradı. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarına İlçe Emniyet Müdürlüğü´ne ait TOMA da destek verdi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında 6 daire kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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