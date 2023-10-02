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        Batman´daki cinayette 3 kayınbirader tutuklandı

        BATMAN'dadini nikahla yaşadığı B.A.'nın, boşanma aşamasındaki eşinin kardeşleri tarafından öldürülen Şafi Bıçak (38) cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3´ü tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 12:32 Güncelleme: 02.10.2023 - 12:35
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        Batman´daki cinayette 3 kayınbirader tutuklandı
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        BATMAN'dadini nikahla yaşadığı B.A.'nın, boşanma aşamasındaki eşinin kardeşleri tarafından öldürülen Şafi Bıçak (38) cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3´ü tutuklandı.

        Olay, 26 Eylül´de Gültepe Mahallesi'nde, Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki otobüs durağında meydana geldi. Şafi Bıçak, dini nikahla birlikte yaşadığı B.A.'nın boşanma aşamasındaki eşinin kardeşleri İ.A. (40) ve K.A.'nın (46) saldırısına uğradı. Şüpheliler, dövdükleri Bıçak'ı tabancayla vurdu. Bıçak yere yığıldı, şüpheliler kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Şafi Bıçak'ın öldüğü belirlendi. Bıçak'ın cenazesi, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü. Yakınları tarafından teslim alınan Şafi Bıçak'ın cenazesi ise toprağa verildi.

        3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliler İ.A. ve K.A.'yı saklandıkları yerde yakalayıp, gözaltına aldı. Yürütülen soruşturma kapsamında N.A. (42) ile C.A. (57) da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.A, N.A. ve İ.A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. C.A. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

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