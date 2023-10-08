Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman Petrolspor - Karşıyaka: 1-2

        TFF3´üncü Lig 2´nci grupta mücadele eden TPAO Batman Petrolspor, ligin 5´inci haftasında konuk ettiği Karşıyaka'ya 2-1 mağlup oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 23:35 Güncelleme: 08.10.2023 - 23:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman Petrolspor - Karşıyaka: 1-2
        ABONE OL
        ABONE OL

        TFF3´üncü Lig 2´nci grupta mücadele eden TPAO Batman Petrolspor, ligin 5´inci haftasında konuk ettiği Karşıyaka'ya 2-1 mağlup oldu.

        TFF 3´üncü lig 2´nci grupta mücadele eden TPAO Batman Petrolspor, Karşıyaka'yı Batman Şehir Stadyumu'nda konuk etti. Batman Valisi Ekrem Canalp, deplasmana gelen Karşıyakalı taraftarlar ve Batman Petrolspor taraftarlarıyla selamlaştı. Taraftarlar, Vali Ekrem Canalp ile fotoğraf çektirdi. 

        Karşılaşmada ilk yarı saha üstünlüğünü ele geçiren takım, ev sahibi Batman Petrolspor oldu. Maçın 42´nci dakikasında Batman Petrolsporlu Oktay Gürdal'ın attığı golle skor 1-0 oldu. İlk yarı 1-0 olarak sona erdi. İkinci yarıda ise sahada oyun üstünlüğünü ele geçiren Karşıyaka, maçın 66´ncı dakikasında Ozan'ın attığı golle skoru 1-1 yaparak beraberliği yakaladı. Karşıyakalı Fatih Taşdelen'in 82´nci dakikada attığı golle skor 2-1 oldu. Karşılaşma bu skorla sona erdi. 12 puana ulaşan Karşıyaka, ilk sıraya yükselerek lider oldu. Batman Petrolspor ise 5 puanla  9´uncu sıraya geriledi.

        DHA-Spor - Türkiye-Batman - Bayram AYHAN

        2023-10-08 23:34:38

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        ABD'den İsrail'e askeri destek
        ABD'den İsrail'e askeri destek
        Bakan Fidan'dan İsrail-Filistin diplomasisi
        Bakan Fidan'dan İsrail-Filistin diplomasisi
        Savaş alarmı: İsrail'in saldırıları sürüyor
        Savaş alarmı: İsrail'in saldırıları sürüyor
        14 yıl sonra tarihi başarı!
        14 yıl sonra tarihi başarı!
        "Adil bir barışın kaybedeni olmaz"
        "Adil bir barışın kaybedeni olmaz"
        Gazze'deki yıkım görüntülendi!
        Gazze'deki yıkım görüntülendi!
        Serdar Ali Çelikler: Fazla yorulmadan 3 puan
        Serdar Ali Çelikler: Fazla yorulmadan 3 puan
        Tel Aviv Borsası'nda sert düşüş
        Tel Aviv Borsası'nda sert düşüş
        Muhteşem Fener: 8'de 8 yaptı!
        Muhteşem Fener: 8'de 8 yaptı!
        İsrail'in sınır kenti çatışmaların ardından görüntülendi
        İsrail'in sınır kenti çatışmaların ardından görüntülendi
        Beşiktaş'tan hayata dönüş!
        Beşiktaş'tan hayata dönüş!
        Hamas tarafından kaçırılan kadın Alman vatandaşı çıktı
        Hamas tarafından kaçırılan kadın Alman vatandaşı çıktı
        14 aylık hasret bitti!
        14 aylık hasret bitti!
        Dünyanın gözü İsrail-Gazze sınırında
        Dünyanın gözü İsrail-Gazze sınırında
        Afganistan'da peş peşe depremler: Çok sayıda kişi öldü!
        Afganistan'da peş peşe depremler: Çok sayıda kişi öldü!
        Beşiktaş taraftarından sessiz protesto!
        Beşiktaş taraftarından sessiz protesto!
        'Filmdeki acılı sahne kaderim oldu'
        'Filmdeki acılı sahne kaderim oldu'
        Saldırıyı kuzeyden bekliyordu...
        Saldırıyı kuzeyden bekliyordu...
        Yapay zekâ insan hayatını değiştiriyor
        Yapay zekâ insan hayatını değiştiriyor
        Servetini yüzde 4 bin artırdı
        Servetini yüzde 4 bin artırdı

        Benzer Haberler

        Batman, Bingöl ve Siirt'te Filistinlilere destek gösterileri yapıldı
        Batman, Bingöl ve Siirt'te Filistinlilere destek gösterileri yapıldı
        Batman'da Filistinliler için dua
        Batman'da Filistinliler için dua
        Batman'da Filistinlilere destek gösterisi yapıldı
        Batman'da Filistinlilere destek gösterisi yapıldı
        Hasankeyf'te Su, Doğa Sporları ve Turizm Festivali düzenlendi
        Hasankeyf'te Su, Doğa Sporları ve Turizm Festivali düzenlendi
        Batman'da 6-7 Ekim olaylarında hayatını kaybedenler anısına fotoğraf sergis...
        Batman'da 6-7 Ekim olaylarında hayatını kaybedenler anısına fotoğraf sergis...
        Batman'da baraj gölü ve çaya 2 milyon 609 bin balık yavrusu bırakıldı
        Batman'da baraj gölü ve çaya 2 milyon 609 bin balık yavrusu bırakıldı