Batman Petrolspor - Karşıyaka: 1-2 TFF3´üncü Lig 2´nci grupta mücadele eden TPAO Batman Petrolspor, ligin 5´inci haftasında konuk ettiği Karşıyaka'ya 2-1 mağlup oldu.

TFF3´üncü Lig 2´nci grupta mücadele eden TPAO Batman Petrolspor, ligin 5´inci haftasında konuk ettiği Karşıyaka'ya 2-1 mağlup oldu.

TFF 3´üncü lig 2´nci grupta mücadele eden TPAO Batman Petrolspor, Karşıyaka'yı Batman Şehir Stadyumu'nda konuk etti. Batman Valisi Ekrem Canalp, deplasmana gelen Karşıyakalı taraftarlar ve Batman Petrolspor taraftarlarıyla selamlaştı. Taraftarlar, Vali Ekrem Canalp ile fotoğraf çektirdi.

Karşılaşmada ilk yarı saha üstünlüğünü ele geçiren takım, ev sahibi Batman Petrolspor oldu. Maçın 42´nci dakikasında Batman Petrolsporlu Oktay Gürdal'ın attığı golle skor 1-0 oldu. İlk yarı 1-0 olarak sona erdi. İkinci yarıda ise sahada oyun üstünlüğünü ele geçiren Karşıyaka, maçın 66´ncı dakikasında Ozan'ın attığı golle skoru 1-1 yaparak beraberliği yakaladı. Karşıyakalı Fatih Taşdelen'in 82´nci dakikada attığı golle skor 2-1 oldu. Karşılaşma bu skorla sona erdi. 12 puana ulaşan Karşıyaka, ilk sıraya yükselerek lider oldu. Batman Petrolspor ise 5 puanla 9´uncu sıraya geriledi.

DHA-Spor - Türkiye-Batman - Bayram AYHAN

2023-10-08 23:34:38