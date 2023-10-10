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        Batman´da anız yakan 30 kişiye 1 milyon 307 bin lira ceza

        BATMAN´dayıl içerisinde meydana gelen 19 anız yakma olayında 4 bin 418 dekar alan zarar gördü, 30 kişiye 1 milyon 307 bin lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 16:56 Güncelleme: 10.10.2023 - 17:00
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        Batman´da anız yakan 30 kişiye 1 milyon 307 bin lira ceza
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        BATMAN´dayıl içerisinde meydana gelen 19 anız yakma olayında 4 bin 418 dekar alan zarar gördü, 30 kişiye 1 milyon 307 bin lira ceza uygulandı.

        Batman Valiliği, yıl içerisinde kent genelinde meydana gelen 19 anız yangınında 4 bin 418 dekar alanın zarar gördüğünü, olaylarda 30 kişiye 1 milyon 307 bin lira para cezası kesildiğini açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, "Hasat sonrası ekonomik değeri olmayan bitki saplarının masrafsız bir şekilde yok etmek için anız yakılmaktadır. Ancak anız yakmak toprağın yapısını bozarak içindeki canlıları yok etmekte ve toprağı besleyen topraktaki doğal ortamı dengeleyen canlıları yok etmektedir. Bu ise toprağın fakirleşmesine, alınan verimin azalmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla sürdürülebilir tarım açısından, toprağın doğal dengesini koruması olası yangınların önlenmesi ve hava kirliliğinin önüne geçilmesi için anız yakılmaması gerekmektedir. Bilindiği üzere 2872 sayılı Çevre kanununda, `Anız yakılması, çayır ve meraların tahribi ve erozyona sebebiyet verecek her türlü faaliyet yasaktır´ denilmektedir. Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından 2023 yılı için dekar başına bin 220,45 lira idari yaptırım uygulanmaktadır. Batman ilinde 2023 yılı içerisinde 19 anız yakma olayında 4 bin 418 dekar alan zarar görmüş olup bu olaylarda 30 vatandaşa 1 milyon 307 bin lira idari para cezası uygulanmıştır. Çiftçilerimizin geçim kaynakları olan topraklarına kendi elleriyle zarar vermemeleri ve kanun önünde suçlu duruma düşmemeleri için anızları yakmamaları önemle rica olunur" denildi.

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