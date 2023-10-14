Eniştesini 13 yaşındaki yeğeninin gözü önünde öldürdü

BATMAN´daVahdettin Güneş (36), boşanma aşamasındaki eşinin kardeşi R.G.(29) tarafından darbedilip, tabancayla ateş edilerek ağır yaralandı. Güneş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cep telefonu kamerasına yansıyan olayda, Güneş´in 13 yaşındaki oğlunun gözü önünde öldürüldüğü ortaya çıktı.

Olay, öğle saatlerinde Cudi Mahallesi, 3531´inci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Vahdettin Güneş ile boşanma aşamasındaki eşinin kardeşi R.G. arasında tartışma başladı. Tartışmanın büyümesiyle R.G., eniştesini sopayla ve yumrukla darbedip, yanında getirdiği tabancayla 6 el ateş ederek ağır yaraladı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Güneş, ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olay anı cep telefonu kamerasına da yansıdı. Görüntülerde R.G:´nin Güneş´e sopayla vurduğu ve ardından tabancayı peş peşe ateşlediği görüldü. Görüntülerde ikilinin yanındaki 13 yaşındaki erkek çocuğunun Güneş´in oğlu, R.G.´nin de yeğeni olduğu öğrenildi. R.G., polis ekiplerinin çalışmasıyla kaçtığı araçta, olayda kullandığı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. R.G.´nin emniyetteki işlemleri sürüyor.