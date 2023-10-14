Eniştesini 13 yaşındaki yeğeninin gözü önünde öldürdü (2)

VALİLİK:MAKTÜLDAHA ÖNCE EŞİ VE KIZINI YARALAMAKTAN TUTUKLANMIŞ

Batman'da eşinin kardeşi R.G. tarafından öldürülen Vahdettin Güneş ile ilgili valilikten açıklama yapıldı. Açıklamada, "14 Ekim günü 13.00 sıralarında ilimiz Cudi Mahallesinde V.G. isimli vatandaş R.G. isimli kayınbiraderi tarafından ateşli silahla vurulduğu, kaldırıldığı hastanede vefat ettiği tespit edilmiştir. Yapılan araştırmada, maktulün kızı Y.G.´nin KADES uygulaması üzerinden anne ve babasının kavga ettiğine ilişkin ihbarda bulunması üzerine olay yerine intikal eden güvenlik güçlerimiz tarafından, saldırganın babasını da yaralayarak olay yerinden kaçtığı tespit edilmiştir. Maktulün daha önce eşi ve kızını bıçakla yaralamadan tutuklandığı, 13 Nisan tarihinde serbest bırakıldığı ve akabinde başvurular üzerine gerekli tedbirlerin alındığı anlaşılmış olup, ilk belirlemelere göre söz konusu olayın aile arasındaki husumetten kaynaklanmış olabileceği değerlendirilmektedir. Şüpheli R.G. güvenlik güçlerimiz tarafından aynı gün kısa sürede silahıyla yakalanarak gözaltına alınmış olup, olayla ilgili tahkikat devam etmektedir" denildi.