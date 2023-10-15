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        Eniştesini yeğeninin gözü önünde öldüren şüpheli tutuklandı

        BATMAN'daeniştesi Vahdettin Güneş'i (36) 13 yaşındaki yeğeninin gözü önünde darbedip, tabanca ile öldüren Rıdvan Göçmen (29), tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 17:52 Güncelleme: 15.10.2023 - 17:55
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        Eniştesini yeğeninin gözü önünde öldüren şüpheli tutuklandı
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        BATMAN'daeniştesi Vahdettin Güneş'i (36) 13 yaşındaki yeğeninin gözü önünde darbedip, tabanca ile öldüren Rıdvan Göçmen (29), tutuklandı.

        Olay, dün Cudi Mahallesi 3531'inci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; Vahdettin Güneş ile boşanma aşamasındaki eşinin kardeşi Rıdvan Göçmen tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Göçmen, 13 yaşındaki yeğeninin gözü önünde eniştesini sopayla ve yumrukla darbedip, yanında getirdiği tabancayla 6 el ateş ederek ağır yaraladı. Cep telefonu kamerasına da yansıyan olay sonrası, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Güneş, kurtarılamadı. Kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalanırken, 13 yaşındaki çocuk da ifadesi için emniyete götürüldü. Güneş'in cenazesi toprağa verilirken, Rıdvan Göçmen işlemleri sonrası tutuklandı. Öte yandan Batman Valiliği'nden yapılan açıklamada, Vahdettin Güneş'in daha önce eşi ve kızını bıçakla yaralamak suçundan tutuklandığı, 13 Nisan'da ise serbest bırakıldığı belirtildi.

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