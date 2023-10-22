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        Batman Petrolspor - 1954 Kelkit Belediyespor: 2-1

        TFF3´üncü Lig 2´nci grupta mücadele eden TPAO Batman Petrolspor, ligin 7´inci haftasında konuk ettiği 1954 Kelkit Belediyespor'u 2-1 mağlup etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 22:11 Güncelleme: 22.10.2023 - 22:15
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        Batman Petrolspor - 1954 Kelkit Belediyespor: 2-1
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        TFF3´üncü Lig 2´nci grupta mücadele eden TPAO Batman Petrolspor, ligin 7´inci haftasında konuk ettiği 1954 Kelkit Belediyespor'u 2-1 mağlup etti.

        TFF 3´üncü lig 2´nci grupta mücadele eden TPAO Batman Petrolspor, 1954 Kelkit Belediyespor'u Batman Şehir Stadyumu'nda konuk etti. Oyuncular, sahaya `Gazze'de yapılan zulmü kınıyoruz´ yazılı pankart ve siyah forma ile çıktı. Taraftar ise `Kahrolsun İsrail´ sloganları attı.

        Karşılaşmada ilk yarı saha üstünlüğünü ele geçiren takım, ev sahibi Batman Petrolspor oldu. Maçın 28´inci dakikasında Batman Petrolsporlu Akın Akman'ın attığı golle skor 1-0 oldu. İlk yarı 1-0 sona erdi. İkinci yarıda da sahada oyun üstünlüğünü Petrolspor'un elinde olmasına rağmen 1954 Kelkit Belediyespor, Mustafa Aydoğdu'nun 54´üncü dakikada attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Rakibin üzerinde baskı kuran Petrolspor, 68´inci dakikada Aykut Çift'in penaltıdan attığı golle 2-1 öne geçti. Karşılaşma bu skorla sona erdi.

        DHA-Spor - Türkiye-Batman - Bayram AYHAN

        2023-10-22 22:10:23

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