Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Kamyonun üzerine devrildiği aracın sürücüsü öldü; kaza anı kamerada

        BATMAN'dakum yüklü kamyonun üzerine devrildiği hafif ticari aracın sürücü Mehmet Gümüş hayatını kaybetti. Kamyon şoförün hafif yaralandığı kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 15:46 Güncelleme: 23.10.2023 - 15:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kamyonun üzerine devrildiği aracın sürücüsü öldü; kaza anı kamerada
        ABONE OL
        ABONE OL

        BATMAN'dakum yüklü kamyonun üzerine devrildiği hafif ticari aracın sürücü Mehmet Gümüş hayatını kaybetti. Kamyon şoförün hafif yaralandığı kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, dün Batman-Diyarbakır kara yolunda meydana geldi. 72 DV 503 plakalı kum yüklü hafriyat kamyonu, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün sağ dönüşü sırasında Mehmet Gümüş idaresindeki 27 AJD 628 plakalı hafif ticari aracın üzerine devrildi. Kazada Gümüş hayatını kaybetti, kamyon şoförü hafif yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, tedavisi sonrası şoför gözaltına alındı. Şoför ifadesinin ardından serbest bırakılırken, soruşturma sürüyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        6 yaşındaki çocuğa istismar davasında karar!
        6 yaşındaki çocuğa istismar davasında karar!
        Enerjide 53 milyar dolarlık satın alma
        Enerjide 53 milyar dolarlık satın alma
        Güneşli ve tozlu günler
        Güneşli ve tozlu günler
        22 yaşındaki Beyzanur'u öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        22 yaşındaki Beyzanur'u öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Dzeko, İrfan ve Szymanski'den müthiş istatistik
        Dzeko, İrfan ve Szymanski'den müthiş istatistik
        100 yılın ilkleri
        100 yılın ilkleri
        İzlanda'da 48 yıl sonra bir ilk
        İzlanda'da 48 yıl sonra bir ilk
        Evliliği sarsan o isim konuştu
        Evliliği sarsan o isim konuştu
        Avrupa şampiyonu Milli sporcu Buket Kaya, kazada öldü!
        Avrupa şampiyonu Milli sporcu Buket Kaya, kazada öldü!
        Ölümüne yol açtığı motosikletliye arkadaşlık isteği gönderdi!
        Ölümüne yol açtığı motosikletliye arkadaşlık isteği gönderdi!
        Gabar'da günlük üretim 25 bin varile ulaştı
        Gabar'da günlük üretim 25 bin varile ulaştı
        "Fenerbahçe tıkır tıkır"
        "Fenerbahçe tıkır tıkır"
        Madonna ölüm tehdidi aldı
        Madonna ölüm tehdidi aldı
        Müftü cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı!
        Müftü cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı!
        Zorbalar çöktükleri sitedeki daireleri 600 kişiye sattı!
        Zorbalar çöktükleri sitedeki daireleri 600 kişiye sattı!
        Türkiye'de önce Ar-Ge sonra üretim yapacak
        Türkiye'de önce Ar-Ge sonra üretim yapacak
        İsrail'den Gazze'ye rehine operasyonu
        İsrail'den Gazze'ye rehine operasyonu
        Beşiktaş'ta karar günü!
        Beşiktaş'ta karar günü!
        Gazze'ye gece boyu bombardıman!
        Gazze'ye gece boyu bombardıman!
        Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nden Harvard’a! NASA destekli projede yeni hedef astronotlar
        Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nden Harvard’a! NASA destekli projede yeni hedef astronotlar

        Benzer Haberler

        Batman'da hafif ticari araç ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü
        Batman'da hafif ticari araç ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü
        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, kitap fuarında çocuklara kit...
        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, kitap fuarında çocuklara kit...
        Batman'da TÜGVA'nın kurduğu "İcathane Atölyesi"nde eğitim başladı
        Batman'da TÜGVA'nın kurduğu "İcathane Atölyesi"nde eğitim başladı
        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, bazı aileleri ziyaret etti
        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, bazı aileleri ziyaret etti
        Batman Petrolspor, İsrail'in saldırılarını kınamak için karşılaşmaya siyah...
        Batman Petrolspor, İsrail'in saldırılarını kınamak için karşılaşmaya siyah...
        Batman Petrolspor - 1954 Kelkit Belediyespor: 2-1
        Batman Petrolspor - 1954 Kelkit Belediyespor: 2-1