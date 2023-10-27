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        BATMAN´DA HÜDA PAR´DAN İSRAİL PROTESTOSU

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 01:19 Güncelleme: 27.10.2023 - 01:19
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        BATMAN´DA HÜDA PAR´DAN İSRAİL PROTESTOSU
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        BATMAN´daHürDava Partisi (HÜDA PAR) öncülüğünde toplanan grup, İsrail´in Filistin´e yönelik saldırılarını protesto ederek, basın açıklaması düzenledi.

        İsrail´in Filistin´e yönelik saldırıları nedeniyle HÜDA PAR öncülüğünde toplanan grup, Atatürk Parkı yanına kurulan 'Gazze'ye destek çadırı' önünde basın açıklaması düzenledi. Kur'an-ı Kerim tilaveyitle başlayan açıklamaya kentte faaliyet gösteren bazı sivil toplum kuruluşları ile vatandaşlar da katıldı. `Katil İsrail´e sessiz kalma´ dövizleri ve Filistin bayrakları taşıyan grup, sık sık tekbir getirerek, İsrail aleyhine slogan attı, alanda kurulan `Gazze Duygu ve Düşünce Masası´nda not yazıp, Filistin´de yaşananların sergilendiği fotoğrafları inceledi.

        `SAVAŞ DEĞİL SOYKIRIMDIR, ARTIK EYLEME GEÇİLMELİ´

        Basın açıklamasını okuyan HÜDA PAR Merkez İlçe Başkanı Cihad Altun, Filistin´de yaşananların soykırım olduğunu belirterek, "Siyonist işgal rejiminin Filistin halkına yönelik gerçekleştirdiği sistematik terör saldırıları ve katliamlar hala devam etmektedir. Bugün Filistin topraklarında yaşanan bir savaş değil soykırımdır. 45 kilometrekareye bir Hiroşima kadar bomba yağarken, İslam ülkelerinin yöneticileri ya sessiz kalmakta ya da söylemden ileriye gitmemektedir. Bugün bu vesile ile tekraren söylemekteyiz ki, Siyonist işgal devam ettiği müddetçe bu saldırılar devam edecek, şehitler verilecek, ümmet rahat yüzü görmeyecektir. Bu saldırı ve işgali bitirmeni yolu, iki devletli çözüm veya işgal rejimiyle ilişkileri normalleştirme safsataları değildir. Bunun böyle olmadığına tarih şahittir. Başta Türkiye olmak üzere halkı Müslüman olan tüm devletler söylemden eyleme geçmek ve terör şebekesiyle olan bütün ilişkilerini kesmek zorundadır. Siyonistlere karşı ekonomik, diplomatik, ticari ve stratejik tüm kanallar kapatılmalı, elçiler sınır dışı edilmelidir." dedi.

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