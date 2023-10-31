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        Batman'da konvoylu İsrail protestosu

        BATMAN'daHÜDA PAR öncülüğü toplanan motosikletli ve bisikletli kalabalık, İsrail´in Gazze´deki saldırılarını protesto amacıyla konvoy oluşturdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 22:42 Güncelleme: 31.10.2023 - 22:45
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        Batman'da konvoylu İsrail protestosu
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        BATMAN'daHÜDA PAR öncülüğü toplanan motosikletli ve bisikletli kalabalık, İsrail´in Gazze´deki saldırılarını protesto amacıyla konvoy oluşturdu.

        Batman'da HÜDA PAR öncülüğünde toplanan kalabalık motosikletli ve bisikletli grup, İsrail´in Gazze´ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla konvoy oluşturdu. Gültepe Mahallesinde bulunan Necat Nasıroğlu Külliyesi'nde yatsı namazının ardından hareket eden konvoy, Atatürk Parkı'na kadar sloganlar ve tekbirler eşliğinde devam etti. Filistin bayraklarıyla ilerleyen konvoya diğer araçların sürücüleri de korna çalarak destek verdi. Eylem, yapılan açıklamanın ardından sona erdi.

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