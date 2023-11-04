Batman ve Bingöl´de İHH'nın `Filistin İçin Özgürlük Konvoyu´, İncirlik Üssü'ne gitmek için yola çıktı İNSANİHak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde Filistin'e destek amacıyla oluşturulan `Filistin İçin Özgürlük Konvoyu´, Adana'daki İncirlik Üssü'ne gitmek üzere Batman ve Bingöl´den yola çıktı.

İNSANİHak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde Filistin'e destek amacıyla oluşturulan `Filistin İçin Özgürlük Konvoyu´, Adana'daki İncirlik Üssü'ne gitmek üzere Batman ve Bingöl´den yola çıktı.

Batman ve Bingöl´de İHH'nın öncülüğünde toplanan gruplar, Adana´daki İncirlik Üssü´ne gitmek üzere, `Filistin İçin Özgürlük Konvoyu´ oluşturdu. Batman´da Necat Nasıroğlu Külliyesi'nde toplanan grup, İsrail aleyhinde slogan atarak, İsrail´in Filistin´e yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Düzenlenen basın açıklamasının ardından grup, Filistin bayrakları astıkları araçlarına binerek Adana´ya doğru yola çıktı. Basın açıklamasını okuyan İHH İl Başkanı Latif Kaya, İsrail´in dünyanın gözü önünde sivil, kadın ve çocukları katlettiğini belirtti. Kaya, "Haftalardır soykırıma varan saldırıların yaşandığı Gazze, bu zulüm politikalarının geldiği son noktadır. İsrail, tüm dünyanın gözlerinin içine baka baka 2,5 milyona yakın insanın yaşadığı Gazze'deki sivilleri kadın, çocuk ve yaşlı demeden katletmekte. Hastaneler, mülteci kampları, okullar, fırınlar, aşevleri ve aklınıza gelebilecek daha birçok yer saldırıya uğramış, Gazze'deki altyapı ve üstyapı işgalci İsrail tarafından tamamen çökertilmiştir" dedi.

`HEDEFİMİZ İNCİRLİK, YÜKÜMÜZ İNSANLIK´

Bingöl´de ise Genç Caddesi´nde toplanan grup, yapılan basın açıklamasının ardından 40 araçlık konvoyla, yola çıktı. Grup adına açıklama yapan İHH İl Başkanı Muhittin Gili, Gazze'ye 18 bin ton bombanın atıldığını ifade ederek, "İsrail'in 7 Ekim'de Gazze'ye başlattığı ve 18 bin ton bomba attığı saldırının üzerinden 29 gün geçti. Bu, 2'nci Dünya Savaşı sırasında Hiroşima'ya atılan bombanın büyüklüğünün bir buçuk katına eşdeğerdir. Bu saldırılarda 10 bine yakın sivil hayatını kaybederken, 25 bine yakın sivil de yaralandı. 1,5 milyon kişi yerinden edildi. Çok sayıda sağlık çalışanı, arama kurtarma gönüllüsü ve basın mensubu hayatını kaybetti. Bugün Bingöl'den ve Türkiye'nin dört bir yanından ülkelerin liderlerine meydan okumak için yola çıktık. Hedefimiz İncirlik, yükümüz ise insanlıktır" diye konuştu.