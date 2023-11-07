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        Siirt'te, kazada alev alan otomobilde ölen anne ve 5 çocuğu, yan yana toprağa verildi

        SİİRT´inKurtalan ilçesinde şarampole devrilip alev alan otomobilde hayatını kaybeden Aynur Yaşar (35) ve 5 çocuğu, Batman´ın Kozluk ilçesinde gözyaşlarıyla yan yana toprağa verildi. Kazadan yaralı kurtulup, hastanede tedaviye alınan baba Mehmet Yaşar (42), doktor izniyle cenazeye katıldı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 11:40 Güncelleme: 07.11.2023 - 11:45
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        Siirt'te, kazada alev alan otomobilde ölen anne ve 5 çocuğu, yan yana toprağa verildi
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        SİİRT´inKurtalan ilçesinde şarampole devrilip alev alan otomobilde hayatını kaybeden Aynur Yaşar (35) ve 5 çocuğu, Batman´ın Kozluk ilçesinde gözyaşlarıyla yan yana toprağa verildi. Kazadan yaralı kurtulup, hastanede tedaviye alınan baba Mehmet Yaşar (42), doktor izniyle cenazeye katıldı. 

        Kaza, dün akşam saatlerinde Siirt- Kurtalan yolu, Gözpınar köyü Çay Geçit mezrasında meydana geldi. Mehmet Yaşar´ın kontrolünü yitirdiği 72 KA 229 plakalı otomobil, şarampole devrilip, alev aldı. Alevler tüm aracı sararken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, ekiplerin yaptığı kontrolde Aynur Yaşar (35), çocukları Beritan (15), Viyan (14), Bahoz (12), Cudi (6) ve Rodi´nin (4) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan Mehmet Yaşar ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Ailenin cenazeleri ise yapılan incelemenin ardından otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

        NUARİN, ANNEANNESİNİN YANINDA KALMIŞ

        Otopsi işlemlerinin ardından Kozluk ilçesi Kumlupınar köyü Kocabey mezrasına getirilen anne ve 5 çocuğunun cenazeleri, sabah saatlerinde gözyaşları içerisinde defnedildi. Hastanede tedavi gören baba Mehmet Yaşar da doktor izniyle cenazeye katıldı. 8 kişilik aileden geride Mehmet Yaşar ve o gün köyde anneannesinin yanında kalan 11 yaşındaki kızları Nuarin hayatta kaldı.

        Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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