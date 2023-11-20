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        BATMAN´DA SAĞANAK; SUYA KAPILAN KADIN HAYATINI KAYBETTİ (2)

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 04:28 Güncelleme: 20.11.2023 - 04:28
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        BATMAN´DA SAĞANAK; SUYA KAPILAN KADIN HAYATINI KAYBETTİ (2)
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        SUYAKAPILANKADIN HAYATINI KAYBETTİ

        Batman'da etkili olan yağış nedeniyle su taşkınlarının yaşandığı Seyitler Mahallesi 3062´nci sokakta Lalihan Güner (54), evinin önünde suya kapılarak sürüklendi. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan Güner´in, hayatını kaybettiği belirlendi. Güner´in cansız bedeni, otopsi için hastane morguna konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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