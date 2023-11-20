BATMAN´DA SAĞANAK; SUYA KAPILAN KADIN HAYATINI KAYBETTİ (2)

SUYAKAPILANKADIN HAYATINI KAYBETTİ

Batman'da etkili olan yağış nedeniyle su taşkınlarının yaşandığı Seyitler Mahallesi 3062´nci sokakta Lalihan Güner (54), evinin önünde suya kapılarak sürüklendi. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan Güner´in, hayatını kaybettiği belirlendi. Güner´in cansız bedeni, otopsi için hastane morguna konuldu.