Batman´da sağanak; suya kapılan kadın hayatını kaybetti (3)

ANNEHAYATINIKAYBETTİ, 3 ÇOCUK ARANIYOR

Batman'da etkili olan yağış nedeniyle su taşkınlarının yaşandığı Seyitler Mahallesi 3062´nci sokakta Lalihan Güner (54), evinin önünde suya kapılarak hayatını kaybetti. Vali Ekrem Canalp, olay yerinde incelemelerde bulundu. Anne Güner´in suya kapılan 3 çocuğunun da arandığını belirten Vali Canalp, "Şu anda, maalesef bir vatandaşımız yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şu anda çok sayıda hanemizde de bodrum katlarında 240 ihbar aldık. Bodrum katlarında su basma ihbarı olarak. Belediye ve AFAD ekiplerimiz olay mahallerinde suları boşaltıyorlar. Bulunmuş olduğumuz bu noktada ise 3 evladımız kayıp durumdadır. Onları arama çalışmalarımız devam ediyor" dedi.