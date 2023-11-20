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        Batman´daki selde kaybolan 2 çocuğun cansız bedeni bulundu

        BATMAN´dakiselde suya kapılarak kaybolan 2 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 11:08 Güncelleme: 20.11.2023 - 11:10
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        Batman´daki selde kaybolan 2 çocuğun cansız bedeni bulundu
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        BATMAN´dakiselde suya kapılarak kaybolan 2 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

        Batman'da etkili olan yağış nedeniyle su taşkınlarının yaşandığı Seyitler Mahallesi 3062´nci Sokak'ta Lalihan Güner (54), yanındaki 5 çocuk ile evinin önündeyken suya kapılarak sürüklendi. Çocuklardan 2´si bir yakını tarafından kurtarılırken, 3 çocuk akıntıya kapılarak gözden kayboldu. İhbarla bölgeye sağlık, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), UMKE, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Aramalarda Lalihan Güner´in cansız bedeni bulundu. Cenaze, otopsi için hastane morguna konuldu. Arama çalışmalarında, 2 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Çocukların cansız bedenleri morga götürülürken, diğer çocuğu arama çalışmaları sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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