Batman´daki selde kaybolan 2 çocuğun cansız bedeni bulundu

BATMAN´dakiselde suya kapılarak kaybolan 2 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Batman'da etkili olan yağış nedeniyle su taşkınlarının yaşandığı Seyitler Mahallesi 3062´nci Sokak'ta Lalihan Güner (54), yanındaki 5 çocuk ile evinin önündeyken suya kapılarak sürüklendi. Çocuklardan 2´si bir yakını tarafından kurtarılırken, 3 çocuk akıntıya kapılarak gözden kayboldu. İhbarla bölgeye sağlık, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), UMKE, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Aramalarda Lalihan Güner´in cansız bedeni bulundu. Cenaze, otopsi için hastane morguna konuldu. Arama çalışmalarında, 2 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Çocukların cansız bedenleri morga götürülürken, diğer çocuğu arama çalışmaları sürüyor.