Batman´daki selde kaybolan 3 çocuğun cansız bedenleri bulundu (2)

3´ÜNCÜÇOCUĞUNDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Batman´da sele kapılarak kaybolan 3´üncü çocuğun da cansız bedenine ulaşıldı. Çocukların cenazesi, kimlik tespiti ve otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.