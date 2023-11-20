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        Batman´daki selde kaybolan 3 çocuğun cansız bedenleri bulundu (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 11:38 Güncelleme: 20.11.2023 - 11:40
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        Batman´daki selde kaybolan 3 çocuğun cansız bedenleri bulundu (2)
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        3´ÜNCÜÇOCUĞUNDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

        Batman´da sele kapılarak kaybolan 3´üncü çocuğun da cansız bedenine ulaşıldı. Çocukların cenazesi, kimlik tespiti ve otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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        Batman'da selde kaybolan 3 çocuktan 2'sinin cesedi bulundu
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