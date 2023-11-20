Batman´daki selde kaybolan 3 çocuğun cansız bedeni bulundu (3)

SELDEÖLENKADININ CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Batman'da şiddetli yağış sırasında sele kapılarak hayatını kaybeden Lalihan Güner'in cenazesi, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ndeki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Güner'in cenazesi, kılınan namazın ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. Cenazeye, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp ile AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu da katıldı. Vali Canalp ve Milletvekili Nasıroğlu, Güner ailesi fertlerine başsağlığı diledi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da Lalihan Güner'in eşi Muhyettin Güner ile telefonda görüşerek, başsağlığı diledi.