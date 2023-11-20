Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman´daki selde kaybolan 3 çocuğun cansız bedeni bulundu (5)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 17:28 Güncelleme: 20.11.2023 - 17:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman´daki selde kaybolan 3 çocuğun cansız bedeni bulundu (5)
        ABONE OL
        ABONE OL

        EVİNDUVARIYIKILINCA SELE KAPILMIŞLAR

        Batman'da etkili olan sağanak nedeniyle su taşkınlarının yaşandığı Seyitler Mahallesi 3062´nci Sokak'ta sele kapılıp hayatını kaybeden Lalihan Güner ile 3 torununun olay sırasında evde oldukları ortaya çıktı. Selin evin duvarını yıktığı, içeride bulunan Güner ile 3 torunun suya kapıldığı bildirildi.

        Bu arada ailenin yaşadığı ev ilk kez görüntülendi. Duvarının bir bölümü yıkılan evin içerisi ve çevresinin selin taşıdığı çamurla adeta bataklığa dönüştüğü görüldü.

        GÖRGÜ TANIKLARI O ANLARI ANLATTI

        Ailenin akrabası ve yakın komşusu olan Zeynep Güner (39), yaşananları anlattı. Gece yarısı çay içtiklerini ve yağışın sesiyle irkildiklerini söyleyen Güner, "Biz içerde çay içiyorduk. Yağış vardı. Çocuklarım yatıyordu ben ve eşim yatmıyorduk. Yağıştan dolayı biraz korktuk ama dışarı baktım su çok azdı. Eve girdikten sonra birden elektrikler gitti. Kapıdan bir ses geldi. Korktuk. Kocam kapıyı açınca birden ne kadar su varsa eve girdi. Ben hemen bebeğimi kucağıma aldım. Eşim de çocukları yanına aldı. Kızlarım dama çıktı. Yardım istediler. Onlara komşularım yetişti. Öyle kurtulduk" dedi.

        'ÇOK ZOR BİR DURUMDU'

        Ailenin akrabalarından Hülya Güner de sel yaşandıktan sonra dışarı çıktıklarını ifade ederek, "Çığlık sesleri duyduk ama nerede olduğunu bilmiyordum. Ben de eşimi aradım. Eşim geldi ve çocukları ablasının evine gönderdi. Ben de tekrar buraya geldim. Çok zor bir durumdu. Resmen şoka girmiştim. Komşularımın eşyaları hepsi suda gitti. Hayvanları öldü" diye konuştu.

        Mahallede vatandaşların ve ekiplerin temizlik çalışması sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Anne ile kızı asansörde ölü bulunmuştu! Ön otopsi raporu çıktı!
        Anne ile kızı asansörde ölü bulunmuştu! Ön otopsi raporu çıktı!
        2 bölgeye yoğun kar geliyor! Meteoroloji saat verdi!
        2 bölgeye yoğun kar geliyor! Meteoroloji saat verdi!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Arnavutluk Meclisinde gergin anlar: Sis bombası atıldı!
        Arnavutluk Meclisinde gergin anlar: Sis bombası atıldı!
        4 ay önce boşanmıştı! Eski eşin evinde vahşet!
        4 ay önce boşanmıştı! Eski eşin evinde vahşet!
        Andre Onana için suç duyurusu!
        Andre Onana için suç duyurusu!
        Zonguldak'ta batan gemi için acı bekleyiş!
        Zonguldak'ta batan gemi için acı bekleyiş!
        4 ay sonra hatırlandı!
        4 ay sonra hatırlandı!
        Zonguldak'taki ikinci faciada detaylar netleşti!
        Zonguldak'taki ikinci faciada detaylar netleşti!
        Batman'a gidecekken...
        Batman'a gidecekken...
        Suçlamaları kabul etti, anlaşma yoluna gitti
        Suçlamaları kabul etti, anlaşma yoluna gitti
        Boğazından 30 santimetre tiroit kitlesi çıkarıldı!
        Boğazından 30 santimetre tiroit kitlesi çıkarıldı!
        Mohamed Salah'a saldırı!
        Mohamed Salah'a saldırı!
        THY ‘Crystal’ business koltuğuyla uçmaya hazırlanıyor
        THY ‘Crystal’ business koltuğuyla uçmaya hazırlanıyor
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        İkizlerine 'Baba' isimler
        İkizlerine 'Baba' isimler
        "Teknolojiyi üreten bir ülke olacağız"
        "Teknolojiyi üreten bir ülke olacağız"
        Milei gündeme damga vuran hangi açıklamalarda bulundu?
        Milei gündeme damga vuran hangi açıklamalarda bulundu?
        Tarsus'un gizemli mezarları
        Tarsus'un gizemli mezarları
        Gözler vergi diliminde
        Gözler vergi diliminde

        Benzer Haberler

        Batman'daki selde hayatını kaybeden 3 kardeşin cenazesi toprağa verildi
        Batman'daki selde hayatını kaybeden 3 kardeşin cenazesi toprağa verildi
        Batman Valisi Canalp selden etkilenen kentte incelemelerde bulundu:
        Batman Valisi Canalp selden etkilenen kentte incelemelerde bulundu:
        Batman´daki selde kaybolan 3 çocuğun cansız bedeni bulundu (3)
        Batman´daki selde kaybolan 3 çocuğun cansız bedeni bulundu (3)
        Batman'da selde kaybolan 9 yaşındaki çocuğun da cesedine ulaşıldı
        Batman'da selde kaybolan 9 yaşındaki çocuğun da cesedine ulaşıldı
        Batman'daki selde hayatını kaybeden kadının cenazesi toprağa verildi
        Batman'daki selde hayatını kaybeden kadının cenazesi toprağa verildi
        Batman´daki selde kaybolan 3 çocuğun cansız bedenleri bulundu (2)
        Batman´daki selde kaybolan 3 çocuğun cansız bedenleri bulundu (2)