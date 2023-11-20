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        Batman'daki selde kaybolan 3 çocuğun cansız bedeni bulundu (6)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 17:38 Güncelleme: 20.11.2023 - 17:40
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        Batman'daki selde kaybolan 3 çocuğun cansız bedeni bulundu (6)
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        BABAANNELERİİLEYAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

        Batman'da etkili olan sağanak nedeniyle su taşkınlarının yaşandığı Seyitler Mahallesi 3062'nci Sokak'ta sele kapılıp, hayatını kaybeden Asenat, İsrafil ve Birgül Güner kardeşlerin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Çocukların cenazeleri, kılınan namazın ardından asri mezarlığa getirilerek, sabah saatlerinde defnedilen babaanneleri Lalihan Güner'in yanında toprağa verildi. Ailenin yakınları, uzun süre mezarların başında gözyaşı döktü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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