Batman'daki selde 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı, 140 kişi de kurtarıldı (7)

BATMANVALİSİCANALP, YAŞANAN SEL VE CAN KAYIPLARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Batman Valisi Ekrem Canalp, kentte etkili olan sağanak nedeniyle yaşanan sel felaketi ile ilgili Valilik binasında açıklamalarda bulundu. Sağanağın sele dönüştüğünü belirten Vali Canalp, "Meydana gelen bu sel sonucunda aynı aileden 4 vatandaşımız maalesef vefat etmiştir. Bu 4 vatandaşımızdan birisinin olay anında, diğerlerine de daha sonra yapılmış olan çalışmalarla cansız bedenlerine ulaşılmıştır. Gün içerisinde arama tarama faaliyetleri bütün vatandaşlarımızın cansız bedenlerine ulaşılması suretiyle de arama kurtarma faaliyetleri sonlandırılmıştır. Sel nedeniyle 3 vatandaşımız yaralanmıştır. Bu 3 vatandaşımızdan 2'si taburcu olmuştur. 1 vatandaşımızın ise şu anda hastanede tedavisi devam etmektedir. Durumu ağır değildir. Selden 140 vatandaşımız da kurtarılmıştır. Çağrı merkezlerimize, 112 çağrı merkezimize, belediyemizin 153 ve 185 çağrı hatlarına toplam 6 bin 978 ihbarda bulunulmuştur. Bu ihbarlar, bin 620 müdahaleli çağrıya dönüştürülmüştür. 926 personelimiz ve 310 araç ile bu çağrılara müdahalede bulunulmuştur" dedi.

12 HAYVAN ÖLDÜ, 4 BİNA AĞIR HASARLI

Sel felaketinde 4 binada ağır hasar oluştuğunu belirten Vali Canalp, "Hasar tespit çalışmaları yapıldığı zaman, az hasarlı 37, ağır hasarlı 4, yıkık vaziyette olan da yine 4 binamızın olduğu görülmektedir. 12 küçükbaş hayvanımızda telef olmuştur. Heyelandan kapalı olan köy yollarımızdan 18 köy yolumuz bugün itibariyle ulaşıma açılmıştır. 14 köy yolumuzda da şu anda çalışmalar devam etmektedir. 75 köyümüzde elektrik arızası meydana gelmiştir. İki gruptaki köyler hariç olmak üzere elektrik arızalarının tamamı giderilmiştir. Yine merkezdeki elektrik arızalarında da sadece 1 mahallemizdeki 2 trafo ile ilgili şu anda arkadaşlarımız çalışmalarını devam ettirmektedir. Birkaç saat içerisinde bu arızaların da giderilmesini bekliyoruz. Selden etkilenmiş olan 129 vatandaşımızı şu anda pansiyonumuza yerleştirdik. Buralarda barınma hizmetini kendilerine sağlıyoruz" diye konuştu.

`AFAD VE SYDV´DEN 34 MİLYON LİRA MADDİ YARDIM TALEBİNDE BULUNDUK´

Selden etkilenen vatandaşlara yardımların da yapıldığını belirten Vali Canalp, "AFAD'dan 15, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızdan (SYDV) da 19 milyon lira vatandaşlarımızın maddi yardım ihtiyaçlarını yemek, giyecek gibi ihtiyaçları ve barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere talepte bulunulmuş durumdadır. Yine Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz tarafından da psikososyal destek hizmetleri verilmektedir. Gene aynı şekilde hem il merkezimizde hem de 5 ilçemizde var olan aş evlerimizden şu anda sıcak yemeklerimiz afetzede vatandaşlarımıza götürülmektedir. Yarın sabahtan itibaren de gene bütün afetzede vatandaşlarımız için kahvaltı hizmetlerini vermeye başlayacağız. Okullarımız eğitim öğretim için hazırdır. Yarın eğitim öğretime kaldığımız yerden devam edeceğiz. İçme suyu ile ilgili herhangi bir şekilde problem şu an için yoktur" dedi.