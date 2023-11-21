Selin vurduğu Batman'da temizlik çalışmaları sürüyor

BATMAN´dasağanak yağışın sele dönüşmesi sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği Seyitler Mahallesi başta olmak üzere, selden etkilenen mahallelerde başlatılan temizlik çalışması sürüyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Vali Canalp, "Sahaya güçlü şekilde girerek, yakın zaman içerisinde durumu hızlı şekilde toparlama imkanımız olacak" dedi.

Kentte etkili olan sağanak sele dönüşerek birçok mahallede taşkınlara yol açtı. Seyitler Mahallesi 3062´nci Sokak'ta da, Babaanne Lalihan Güner ile 3 torunu, sele kapılıp hayatını kaybetti. Kent genelinde başlatılan Batman Belediyesi, AFAD, İl Özel İdaresi ve DSİ ekipleri tarafından temizlik çalışmaları sürüyor. Su basan evlerde tahliye çalışması yapılırken, sokaklarda biriken çamurlar da temizleniyor. Vali Ekrem Canalp da, çalışmaları yerinde inceledi. Sel nedeniyle 20 mahallede etkilenen konutların olduğunu belirten Vali Canalp, "20 mahallemizde şu anda selden etkilenmiş olan konutlar var, binalar var ama bunun içerisinde 3 mahallemiz özelliklidir. 3 mahallemizin içerisinde de Seyitler Mahallesi çok belirgin bir şekilde selden etkilenmiş durumda" dedi.

`HASAR TESPİT ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR´

Selden etkilenen yapılarda hasar tespit çalışmalarının da sürdüğünü belirten Vali Canalp, "Şu anda halihazırda bizim bir taraftan dalgıç pompalarla, vidanjörlerle birikmiş olan suları tahliye ediyoruz. Özelliklede binalarımızın bodrum katlarındaki suları tahliye etmekle yoğun şekilde meşgulüz. Öbür taraftan kaldırımları, yolları bizim belediyemizin ekipleri temizliyorlar. Diğer tarafından vefa ekiplerimizi kurduk. Vefa ekiplerimiz vatandaşlarımızın evlerine girip evlerindeki birikmiş olan çamurları temizliyoruz. Diğer taraftan hem vatandaşlarımıza kahvaltı aynı zamanda 2 öğün sıcak yemek dağıtımına başladık. Bizim hasar tespit komisyonlarımız şu anda ev ev dolaşmak suretiyle bütün vatandaşlarımızın ne kadar zararları varsa bunların tespitlerini yapıyorlar. Sahaya güçlü şekilde girerek, yakın zaman içerisinde durumu hızlı şekilde toparlama imkanımız olacak" diye konuştu.

`TAM BİR CAN PAZARI OLDU´

Eşyalarının su altında kaldığını belirten Vedat Taşan, "Seyitler Mahallesi´nde oturuyorum. Dün gece yarısı sele maruz kaldık ve o selde insanlar yaşamını yitirdi. Mağduruz. Çamur içinde insanlar. Gerçekten sıkıntı yaşadık. Eşyalarımız suyun altında kaldı. Selin olduğu akşam tam bir can pazarı oldu. İnsanların çocukları gitti selde. Şu bizim komşunun orada bir tane çocuk cesedi bulundu. Allah bir daha yaşatmasın" dedi.