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        Batman'da 'baraj kapağının açılacağı´ uyarısı

        BATMAN'daDevlet Su İşleri (DSİ), Batman Barajı'nın enerji amaçlı kapakların açılacağını belirtip, taşkın riskine karşı uyarıda bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 14:58 Güncelleme: 28.11.2023 - 15:00
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        Batman'da 'baraj kapağının açılacağı´ uyarısı
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        BATMAN'daDevlet Su İşleri (DSİ), Batman Barajı'nın enerji amaçlı kapakların açılacağını belirtip, taşkın riskine karşı uyarıda bulundu.

        DSİ 103'üncü Şube Müdürlüğü, Batman Barajı'nda enerji amaçlı kapakların açılacağını duyurdu. Duyuruda, anlık su yükselmelerine karşın dikkatli olunması gerektiği belirtilerek, "Batman Barajı´ndan enerji amaçlı su verileceğinden dolayı; Batman çayı yatağı güzergahı ile devamında bulunan yerlerdeki vatandaşların su yatağından uzak durulması anlık su yükselmelerinden kaynaklanacak can ve mal güvenliği konusunda dikkatli ve tedbirli olmaları önemle duyurulur" denildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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