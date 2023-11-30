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        Batman Çayı'na girmek yasaklandı

        BATMANValiliği, yağışlar nedeniyle kotu yükselen Batman Barajı´ndan tribünlerden su tahliyesine başlandığını, kış mevsimi boyunca çay yatağında suya girmenin, balık avlamanın ve araç giriş çıkışlarının yasaklandığını duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 16:38 Güncelleme: 30.11.2023 - 16:40
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        Batman Çayı'na girmek yasaklandı
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        BATMANValiliği, yağışlar nedeniyle kotu yükselen Batman Barajı´ndan tribünlerden su tahliyesine başlandığını, kış mevsimi boyunca çay yatağında suya girmenin, balık avlamanın ve araç giriş çıkışlarının yasaklandığını duyurdu.

        Batman valiliğinden yapılan açıklamada, Batman Barajı´nda su tahliyelerine başlandığı belirtilerek, "Son dönemlerde bölgemizde meydana gelen yağışların artması sebebiyle Batman Barajı göl kotunun yükseldiği gözlemlenmiş olup baraj güvenliği açısından risk oluşmaması için baraj türbinlerinden su tahliyesine başlanmıştır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından kış mevsimi boyunca Batman Çay yatağında suya girmesi, balık avlanması, araç giriş çıkışları tehlikeli ve yasaktır" denildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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