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        Yapıcıoğlu: Barışı tesis edecek olan BM Güvenlik Konseyi hiçbir karar çıkaramadı

        HÜRDava Partisi (HÜDA PAR) Batman İl Başkanlığı'nın 4'üncü olağan kongresine katılan Genel Başkan Zekeriya Yapıcıoğlu, "Dünyada barışı tesis edecek olan sözüm ona Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi hiçbir karar çıkaramadı" dedi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 19:38 Güncelleme: 03.12.2023 - 19:40
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        Yapıcıoğlu: Barışı tesis edecek olan BM Güvenlik Konseyi hiçbir karar çıkaramadı
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        HÜRDava Partisi (HÜDA PAR) Batman İl Başkanlığı'nın 4'üncü olağan kongresine katılan Genel Başkan Zekeriya Yapıcıoğlu, "Dünyada barışı tesis edecek olan sözüm ona Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi hiçbir karar çıkaramadı" dedi. 

        HÜDA PAR Batman İl Başkanlığı´nın 4´üncü olağan kongresi Ahmet Güneştekin Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kongreye HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, STK temsilcileri, partililer ve vatandaşlar katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından başlayan kongrede HÜDA PAR Batman İl Başkanlığı'nın faaliyetlerinin yer aldığı bir sinevizyon gösterisi yapıldı; ardından divan heyeti seçildi. Tek listeyle girilen seçimde HÜDA PAR Batman İl Başkanlığı'na mevcut başkan Davut Şahin seçildi. 

        `BİRLEŞMİŞ MİLLETLER HİÇBİR KARAR ÇIKARAMADI´

        Kongrede konuşan Genel Başkan Yapıcıoğlu, küresel sistemin mevcut haliyle sürdürülemez olduğunu ifade eder:

        "İnsan merkezli ve adaleti gerçekleştirme hedefli bir siyaset benimsedik. Dünya üzerinde pek çok toprak parçası işgal altında. Özellikle İslam coğrafyasında işgal edilen topraklarda zulüm çeşit çeşit. Her gün biraz daha artıyor. Kat kat zulümler yaşanıyor ama belki işgalden kurtulmuş olan ya da hürriyetine kavuşmuş olduğu düşünülen pek çok yerde de zihinler işgal altındadır. Son 50 gündür Gazze'de yaşananlar, orada 7 hafta boyunca devam edip, 1 hafta sustuktan sonra kaldığı yerden daha şiddetli bir şekilde başlayan katliama söylediklerimizin belki somut manada ne anlama geldiğini biraz daha iyi kavramışlardır. Mesela biz küresel sistemin, uluslararası sistemin mevcut haliyle sürdürülemez olduğunu parti programımıza yazdık. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 15 üyesinin 5 tanesinin daimi üye olması ve bunların veto hakkının bulunması sistemi kilitlemektedir. Zalimlere karşı koymanın önünü tıkamaktadır. Sistemin kendisi adaletten uzak iken adil olmayan bir sistemin adaleti tesis etmesi beklenemez. Gazze'de katliam yaşanırken sözüm ona savaşları durdurmak, zulümleri engellemek, güç kullanarak sınırların değişmesinin önüne geçmek için kurulan, dünyada barışı tesis edecek olan sözüm ona Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi hiçbir karar çıkaramadı. Sadece menfaat üzerine dönen uluslararası ilişkilerin bu şekilde okutulmasının, bu şekilde öğretilmesinin insanlığın başına bela açacağını başından beri söyledik." 

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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