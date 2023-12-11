Park halindeki minibüs, alev alev yandı

BATMAN'daalevalan park halindeki minibüs, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Minibüs, kullanılmaz hale geldi.

Olay, dün akşam saatlerinde Gültepe Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde meydana geldi. Park halindeki minibüs, motor kısmından alev aldı. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, minibüs kullanılamaz hale geldi.

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