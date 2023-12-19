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        Batman Valiliği'nden 'patlama sesi' uyarısı

        BATMAN Valiliği, 20 Aralık'ta yapılacak uçaksavar atışları nedeniyle, çıkabilecek yüksek patlama sesine ilişkin uyarıda bulunuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 11:48 Güncelleme: 19.12.2023 - 11:50
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        Batman Valiliği'nden 'patlama sesi' uyarısı
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        BATMAN Valiliği, 20 Aralık'ta yapılacak uçaksavar atışları nedeniyle, çıkabilecek yüksek patlama sesine ilişkin uyarıda bulunuldu.

        Batman Valiliği tarafından, 14'üncü İnsansız Uçak Sistemleri (İUS) Üs Komutanlığı'nda 20 Aralık'ta olacak uçaksavar atışları nedeniyle açıklama yapıldı. Valilik açıklamasında, "Batman 14'üncü İUS Üs Komutanlığı Uçaksavar Tabur Komutanlığı'nca 20 Aralık 2023 Çarşamba günü saat 10.00 ile 14.00 arasında L-70 manevra mermi atışları olacaktır. Belirtilen saatlerde yapılacak atışlardan dolayı yüksek patlama sesi olabileceğinden vatandaşlarımızın paniğe kapılmamaları önemle rica olunur" denildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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