Gündüz çalışıp akşam idman yapan işitme engelli sporcuların hedefi, yeniden Süper Lig

Batman´da Halk Eğitim Merkezi´nce 2009 yılında açılan ve 30´a yakın lisanslı oyuncusuyla Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu 1'inci Lig'de mücadele eden Batman İşitme Engelliler Spor Kulübü Futbol Takımı oyuncuları, gündüz işlerinde çalışıp, akşamları da idman yaparak, yeniden Süper Lig'e çıkmayı hedefliyor. Haftanın 4 günü idman yapan takımın Teknik Direktörü Osman Seyrek, "2009-2010 sezonundan bu yana işitme engelli kardeşlerimizle beraberiz. Sporcularımızın çoğu gerek kamuda gerek özel sektörde çalıştıkları ve öğrenci oldukları için antrenmanlarımızı akşamları idman yapmak zorundayız. Bu şekilde şu an birinci ligde iddialı bir takım kurmaya çalışıyoruz" dedi.

Halk Eğitim Merkezi´nin 2009 yılında açtığı futbol kursuyla, 2009-2010 sezonunda futbola başlayan Batman İşitme Engelliler Spor Kulübü Futbol Takımı, kamu, özel sektör çalışanları ve öğrencilerden oluşan 30'a yakın lisanslı sporcuyla, haftanın 4 günü Korik Mahallesi'ndeki 75'inci Yıl Semt Sahası'nda sahasında idman yapıyor. 15 Ocak´ta başlayacak 2023-2024 sezonunda Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu 1'inci Lig'de mücadele eden takımın sporcuları, gündüz çalıştıkları için idmanlarını akşamları yapıyor. Bütün idmanları işaret diliyle yapan takım, şampiyon olarak Süper Lig'e çıkmayı hedefliyor.

Sporcuları akşamları farklı antrenman programlarıyla yeni sezona hazırladıklarını belirten takımın gönüllü Teknik Direktörü Osman Seyrek, "2009-2010 sezonundan bu yana işitme engelli kardeşlerimizle beraberiz. Sporcularımızın çoğu gerek kamuda gerek özel sektörde çalıştıkları ve öğrenci oldukları için antrenmanlarımızı akşamları yapmak zorundayız. Bu şekilde şu an birinci ligde iddialı bir takım kurmaya çalışıyoruz. Gelen sporcularımızı farklı antrenman programlarıyla onları lige hazırlıyoruz. Şu anda önümüzde 2023-2024 futbol sezonu var. Batman İşitme Engelliler Spor Kulübü olarak hedefimiz bu sene tekrar süper lige çıkmak. Bunun için de bütün sporcu kardeşlerimizle beraber, yönetimle beraber canla başla çalışıyoruz. Bütün arkadaşlar büyük bir fedakarlık örneği gösteriyor. Bu yüzden haftanın 4 günü idmanlarımızı sürdürüyoruz. Akşam yapmak zorundayız çünkü gündüzleri çalışan kardeşlerimiz olduğu için bu yüzden bu soğuk havada şu anda antrenmandayız" dedi.

"HEDEFİMİZ, TAKIMI YENİDEN SÜPER LİG´E ÇIKARMAK"

Takıma sahip çıkılması gerektiğini ifade eden Seyrek, "İşitme engelli sporcu kardeşlerimiz spor sayesinde bir araya gelme fırsatı buluyorlar. Gündüzleri çalışmak zorunda kaldıkları için akşamları ve hafta sonları müsabakalara çıkıyorlar. Onlar birbirlerine sahip çıkıyorlar. Birbirlerine destek oluyorlar ve bu yüzden hayata daha sıcak daha pozitif bakıyorlar. Kulüp şu anda yönetimin girişimleriyle liglere katılabiliyor. Yaklaşık 30 lisanslı sporcumuz var. Yaklaşık 10 yıldan fazladır bu kardeşlerimize gönüllü olarak antrenörlük yapıyorum. Takımımıza destek verilmesi halinde başaramayacağımız hiçbir şey yoktur. 2019-2020 ve 2020- 2021´de 2 sezon Süper Lig'de olmamıza rağmen maddi imkan ve yeteri kadar destek olmadığı için orada kalamadık. Bu yüzden tekrar bu yıl bir oluşum içine girdik. Yönetimimiz büyük bir fedakarlık yapıyor. Yönetimimiz İl dışından da transfer yapmaya çalışıyor. Hedefimiz Batman'ı hak ettiği yere Süper Lig'e tekrar çıkarmak. Batman ve bölgesinde futbol oynamak isteyen işitme engelli bütün kardeşlerimize kapımız açıktır. İşitme engelli kardeşlerimizle iletişim kurmak ilk başlarda çok zor oldu ama şu anda anlaşabildiğimiz kadarıyla anlaşmaya çalışıyoruz. Artık onlar da beni anlamaya başladı. İmkan varsa engel de yoktur. Sessizlerin sesi olmak için birlik olmalıyız ve bu takımımıza sahip çıkmalıyız. Gittiğimiz her yerde ilimizi ve bölgemizi temsil ediyoruz" diye konuştu.

"SPORUN HER TÜRLÜSÜNÜ SEVSİNLER"

Gündüzleri babasının yanında marangoz olarak çalışan Mesut Taşar (35), kaleci olmayı çok sevdiğini ifade ederek, "Ben her sabah 8'de babamın iş yerindeyim. Babamla beraber çalışıyorum. Akşam mesai bitimine kadar babamla beraber çalışıyorum. Mesaiden sonra evde kalmak istemiyorum. Spor yapma imkanım var. Arkadaşlarım ile antrenman yapıyorum her akşam. Çocukluğumdan beri kaleci olarak oynadım. 2011'de başladım futbola. 2011'den şu ana kadar kaleci olarak takımımda görev alıyorum. Yaşım itibariyle heyecanım hala devam ediyor. İnşallah bu takım için bir şeyler yapmaya devam edeceğiz. 7 aylık bir sakatlığım oldu. 7 ay sonra sakatlığım iyileşti, tekrar arkadaşlarımın yanına, yine hocamın sayesinde takımıma geri döndüm. Küçüklüğümden beri alıştığım, sevdiğim futbolu ilk önceleri mahalleden arkadaşlarımla oynamaya başladım ve işitme engelli olduğum için biraz öteleyip kalede bana şans vermeye başladılar. İyi ki de öyle olmuş. Şu anda Batman İşitme Engelliler Spor Kulübü'nün kalecisiyim. Çok sevdiğim bir spor ve bütün işitme engellilere tavsiyem sporun her türlüsünü sevsinler. Sürekli kaleci oldum, yedek kaleci oldum. As kaleci oldum ama hep kaleci olarak kaldım. Seviyorum kaleciliği" dedi.

"ENGELLİ ARKADAŞLARIMIZ EVLERİNDE KALMASINLAR"

Güreş sporuyla da ilgilendiğini belirten futbolcu İbrahim Turan da engellilerin evlerinde kalmayıp sporla uğraşmalarını isteyerek, şöyle konuştu:

"Ben ciddi anlamda güreş sporu ile ilgileniyorum. 2019 yılında Türkiye şampiyonluğum var. Bir sonraki sene üçüncü, ondan sonraki sene ikinci olarak bitirdim. Şu anda da futbol antrenmanlarına katılıyorum. Benim için spor çok önemli. Önceliğim güreş ama futbolda da başarı için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Şampiyonluk için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Şu anda çalışmıyorum, boşta geziyorum ve arkadaşlarımın idmanlarına katılıp boş zamanlarımı o şekilde değerlendiriyorum. Hem kendi vücut sağlığım için hem de arkadaşlarımın başarısı için elinden gelen her şeyi yapmaya hazırım. Durmadan, yatmadan, bıkmadan, usanmadan çalışmaya devam ediyoruz. Bütün engelli kardeşlerime bir şey söylemek istiyorum. Engelli arkadaşlarımız evlerinde kalmasınlar. Futbol, basketbol vs. bütün branşlarda herhangi bir sporla uğraşsınlar. Sporun içinde olsunlar. Bu onları sosyalleştirecektir. Bütün spor dalları olabilir. Yeter ki engelli kardeşlerimiz herhangi bir sporla uğraşsınlar. Dinç kalsınlar, sağlıklı kalsınlar."