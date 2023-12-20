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        Batman Petrolspor, TFF 3'üncü Lig'de sezonun ilk yarısını lider tamamladı

        TFF 3´üncü Lig 2´nci grupta mücadele eden TPAO Batman Petrolspor, ligin 15'inci haftasında konuk ettiği Turgutluspor'u 2-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 18:49 Güncelleme: 20.12.2023 - 18:50
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        Batman Petrolspor, TFF 3'üncü Lig'de sezonun ilk yarısını lider tamamladı
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        TFF 3´üncü Lig 2´nci grupta mücadele eden TPAO Batman Petrolspor, ligin 15'inci haftasında konuk ettiği Turgutluspor'u 2-0 mağlup etti.

        TFF 3´üncü Lig 2´nci grupta mücadele eden TPAO Batman Petrolspor, Turgutluspor'u saat 14.00'da Batman Şehir Stadyumu'nda konuk etti. Karşılaşmada ilk yarı saha üstünlüğünü ele geçiren ev sahibi takım, maçın 39'uncu dakikasında Hüseyin Seyhan'ın kafa golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sonuçlandı. İkinci yarı oyun üstünlüğü ele alan Turgutluspor, aradığı golü bir türlü bulamayınca, maçın 84'üncü dakikasında TPAO Batman Petrolspor Nurettin Çağlar'ın attığı golle 2-0 öne geçti. Karşılaşma bu skorla sona erdi.

        TPAO Batman Petrolspor ligin ilk devresini böylece en yakın rakibine 6 puan farkla, 33 puanla lider olarak kapattı. Maç sonunda Batman Valisi Ekrem Canalp, soyunma odasında futbolcularla beraber galibiyet pozu vererek, takımı tebrik etti.

        DHA-Spor - Türkiye-Batman - Bayram AYHAN, Arif ARSLAN

        2023-12-20 18:48:33

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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