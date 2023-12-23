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        Batman'da, 'Türkiye-Irak İş Forumu' başladı

        BATMAN'da gerçekleştirilen 'Türkiye-Irak İş Forumu'nda konuşan Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Sağlık Bakan Yardımcısı Nezar İsmet, ticari ilişkilerin arttırılacağını söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 14:13 Güncelleme: 23.12.2023 - 14:15
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        Batman'da, 'Türkiye-Irak İş Forumu' başladı
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        BATMAN'da gerçekleştirilen 'Türkiye-Irak İş Forumu'nda konuşan Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Sağlık Bakan Yardımcısı Nezar İsmet, ticari ilişkilerin arttırılacağını söyledi.

        Necat Nasıroğlu Külliyesi toplantı salonunda düzenlenen 'Türkiye-Irak İş Forumu'na, Türk ve Iraklı iş insanları katıldı. Valilik koordinasyonunda Batman Belediyesi, Batman Ticaret ve Sanayi Odası (BATSO), Dicle Kalkınma Ajansı ve Organize Sanayi Bölgesi'nin iş birliğiyle düzenlenen toplantıya Batmanlı yatırımcılar ile Irak'ın Erbil, Duhok, Zaho ve Süleymaniye kentlerinden gelen 25 iş insanı bir araya geldi. Batman Valisi Ekrem Canalp ve AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ile Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Sağlık Bakan Yardımcısı Nezar İsmet da toplantıya katıldı. Toplantıda Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nden Talha İnanç ve Dicle Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Aykut Aniç, Türkiye ve Batman'da yatırım imkanlarını anlatan sunum yaptı. BATSO Başkanı Abdülkadir Demir ve Prof. Dr. Veysel Ayhan'ın konuşmasından sonra kürsüye çıkan Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Sağlık Bakan Yardımcısı Nezar İsmet, ekonomi ağırlıklı ilişkilerin geliştirilmesine yönelik iş forumunun devamını dileyip, ilk defa böyle bir toplantı için geldiklerini ve iki ülke arasında ticari ilişkilerin arttırılacağını söyledi. Konuşmaların ardından toplantının ikinci bölümünde, Türk ve Iraklı iş insanları ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

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