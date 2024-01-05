Batmanlı öğrenciler, uluslararası yemek yarışmasından 6 altın madalya ve dünya 3´üncülüğü ile döndü BATMAN Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, İstanbul'da düzenlenen ve 26 ülkeden 1600 öğrencinin katıldığı `20'nci Uluslararası İstanbul Gastronomi Festivali ve Yemek Yarışması´nda grup ve bireysel bazdaki yarışmalardan 6 altın madalya ve dünya üçüncülüğü ile döndü. Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü Öğretmeni İlker Aksoy, "Yarışmada yılın en iyi lisesi ekip yarışmasında Batman mutfağı yemekleriyle dünya üçüncülüğü elde ettik. Bunun yanında balık, tatlı, makarna etaplarında da toplam 6 altın madalya aldık. Öğrencilerimizi, dünyanın en iyi şefleri arasında göreceğime inanıyorum" dedi.

BATMAN Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, İstanbul'da düzenlenen ve 26 ülkeden 1600 öğrencinin katıldığı `20'nci Uluslararası İstanbul Gastronomi Festivali ve Yemek Yarışması´nda grup ve bireysel bazdaki yarışmalardan 6 altın madalya ve dünya üçüncülüğü ile döndü. Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü Öğretmeni İlker Aksoy, "Yarışmada yılın en iyi lisesi ekip yarışmasında Batman mutfağı yemekleriyle dünya üçüncülüğü elde ettik. Bunun yanında balık, tatlı, makarna etaplarında da toplam 6 altın madalya aldık. Öğrencilerimizi, dünyanın en iyi şefleri arasında göreceğime inanıyorum" dedi.

Batman Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi; Müdür Hiyem Kaçmaz, Müdür Yardımcısı Veysi Bulut, Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü Öğretmeni İlker Aksoy ve öğrencileri Zozan Erol, Ayşe Aydın ve Naime Turan'dan oluşan 6 kişilik ekiple, 13-16 Aralık'ta İstanbul'da düzenlenen ve 26 ülkeden 1600 öğrencinin katıldığı `20'nci Uluslararası İstanbul Gastronomi Festivali ve Yemek Yarışması´na katıldı. Bireysel yarışlarda, Antep fıstıklı levrek yemeğiyle Zozan Erol, kadayıf yatağında tahinli, pekmezli sufle tatlısıyla Ayşe Aydın, şemşemotik isimli Batman´a özgü yöresel yemeğiyle de Naime Turan, 3 altın madalya kazandı. Birinci olan öğrenciler, puanlamalarda da birer altın madalya daha kazandı. Grup yarışmasında da Reyhanlı içli köfte, keşkek yatağında kuzu küşlemeli kurutulmuş kışlık türlüsü ve tahin pekmezli sufle ile dünya üçüncülüğü elde edildi. Okulun Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü Öğretmeni İlker Aksoy, "Bu başarıyı Batman mutfağı yemekleriyle elde etmemiz, bizim için ayrı bir gurur kaynağı oldu. Yarışmaya ekip dalında 84 lise katıldı. Batman olarak ilk defa böyle bir yarışmaya katıldık. Biz bu sürece hazırlanırken, ister istemez bazı çekingenlerimiz oldu. Fakat Batman'ı temsilen katıldığımız için ayrı bir çaba sarf ettik. Amacımız yöresel yemeklerimizi öne çıkartarak Batman mutfağının değerini ortaya çıkarmaktı" diye konuştu.

`YEMEKLERİ GELİŞTİRİP DÜNYADA GÜZEL BİR YERE GELEBİLECEKLERİNİ GÖRDÜLER´

Yarışmada Batman mutfağını önemli bir konuma getirdiklerini belirten Aksoy, "Amacımız burada öğrencilerimizin dünyaya açılabilecek seviyede eğitim görebilmelerini sağlamaktır. Bizler Bolu, Gaziantep, Hatay, Afyon gibi gastronomi kentleriyle yarışarak, Batman mutfağımızı çok güzel bir konuma getirdik. Öğrencilerimiz yöresel yemeklerin önemini anlayarak, bu yemekleri geliştirip, dünyada güzel bir yere gelebileceklerini gördüler. Bunlar öğrencilerimiz için de bir motive kaynağı oldu. Kazanmış oldukları bu başarıyla şunu görmüş olduk; Öğrencilerimiz ileride dünyanın en iyi şefleri arasına girebilecekler. Ben inanıyorum ki biz bu öğrencileri dünyanın en iyi şefleri arasında göreceğiz" ifadelerini kullandı.

`AMACIMIZ BATMAN'A ÖZGÜ YEMEKLERİ DÜNYA MUTFAĞI ARASINA SOKMAK´

Haftalarca yoğun bir şekilde yarışmaya hazırlandıklarını belirten 12´nci sınıf öğrencisi Ayşe Aydın, "Yarışmaya grup ve bireysel olarak 2 dalda katıldık. Yarışmaya hocalarımız ve arkadaşlarımızla beraber deneme yanılma yöntemleriyle haftalar boyunca çalışa çalışa, tarifleri değiştirerek çalıştık. Çalışmalarımız sayesinde yöresel yemeklerimizle dünya üçüncülüğü ve altın madalya kazanarak geldik. Bu yarışma sayesinde Batman'a özgü olan yöresel yemeklerimizi dünyaya tanıttık ve bu bizi çok gururlandırdı. Hayalim ise bu yarışmada da olduğu gibi Batman'a özgü olan tüm yöresel yemeklerimizi dünyaya tanıtmak" ifadelerini kullandı.

`HEDEFİM ÜNLÜ BİR ŞEF OLMAK´

Kendini daha fazla geliştirerek ünlü şefler arasına girmek isteyen 11´inci sınıf öğrencisi Naime Turan ise, şöyle dedi:

"Grupta içli köfte yaptım. Üçüncülük kupası aldık arkadaşlarımızla birlikte. Bireysel olarak da şemşemotik yapıp, altın madalya kazandım. Yaptığım yemeklerle 2 altın madalya kazandım. Hedefim kendi ülkemde önce kendimi geliştirip iyi bir şef olmak. Sonra dünyadaki iyi şeflerin arasına girmek istiyorum. Kendi yöresel yemeklerimizle katıldığımız yarışmada derece alıp dönmek bizi çok gururlandırdı."