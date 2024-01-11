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        Beton direğe çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

        BATMAN'da beton elektrik direğine çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Hasan Özdemir (19), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 11:10 Güncelleme: 11.01.2024 - 11:15
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        Beton direğe çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü
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        BATMAN'da beton elektrik direğine çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Hasan Özdemir (19), hayatını kaybetti.

        Kaza, sabah saatlerinde Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Kent merkezine doğru giden Hasan Özdemir yönetimindeki 34 VE 9298 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yapılan kontrolde Özdemir´in hayatını kaybettiği belirlendi.

        Hasan Özdemir´in cenazesi, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nin morguna kaldırıldı.

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        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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